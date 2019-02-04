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Клиенты НПФ будут получать выплаты по старым правилам

09:28 4.02.2019
Пенсионеры © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Россияне смогут получать негосударственную часть пенсии по старым правилам, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Минтруда в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

Как отмечает издание, на текущий момент речь идет о договорах, заключенных с НПФ до 31 декабря 2018 года. Однако, не исключено, что эта практика будет распространена и на новые соглашения.

В ведомстве подчеркнули, что повышение пенсионного возраста не должно касаться ранее заключенных с НПФ договоров. Так, сейчас в рамках НПО на пенсию копят 4,6 млн россиян, из них 40% имеют индивидуальные договоры и копят на пенсию сами, без софинансирования третьей стороны (работодателя). Остальные — участники корпоративных пенсионных программ.

Таким образом, граждане, которые заключили договоры с НПФ до 31 декабря 2018 года, начнут получать выплаты на старых условиях — 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Если для новых договоров о негосударственном пенсионном обеспечении сохранят этот же возраст, то, по мнению экспертов, интерес россиян к такому продукту может вырасти.

Темы: Пенсионная реформа в России, Пенсионный фонд РФ
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04.02.2019, 13:28
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