При пожаре в историческом доме в центре Москвы погибли 4 человека

10:23

В жилом доме в центре Москвы произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

Пожар вспыхнул в ночь на понедельник в доме №12 на Никитском бульваре. Площадь возгорания составила до двух тысяч квадратных метров. Огнем были охвачены помещения между четвертым и пятым этажами. Огонь распространялся по перекрытиям, которые позже обрушились.

По данным МЧС были эвакуированы 42 человека, восемь из них дети. Пожар был ликвидирован к 5 часам утра по московскому времени.

По факту гибели четырех человек было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины возгорания пока не сообщаются. Предположительно причинами пожара могла стать старая проводка или неосторожное обращение с огнем

Дом на Никитском бульваре был построен в 1913 году. Как сообщает телеканал 360, квартира, с которой началось возгорание, принадлежит дочери музыканта Юрия Башмета Ксения. Музыкант приобрел квартиру у американца Джефри Свит Баума.

Этот дом называют в народе «звездным», так как там проживает также Ингеборга Дапкунайте. По неподтвержденным данным, квартирами в этом доме также владеют Любовь Казарновская, Никас Сафронов.