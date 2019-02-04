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При пожаре в историческом доме в центре Москвы погибли 4 человека

10:23 4.02.2019

В жилом доме в центре Москвы произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

Пожар вспыхнул в ночь на понедельник в доме №12 на Никитском бульваре. Площадь возгорания составила до двух тысяч квадратных метров. Огнем были охвачены помещения между четвертым и пятым этажами. Огонь распространялся по перекрытиям, которые позже обрушились.

По данным МЧС были эвакуированы 42 человека, восемь из них дети. Пожар был ликвидирован к 5 часам утра по московскому времени.

По факту гибели четырех человек было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины возгорания пока не сообщаются. Предположительно причинами пожара могла стать старая проводка или неосторожное обращение с огнем

Дом на Никитском бульваре был построен в 1913 году. Как сообщает телеканал 360, квартира, с которой началось возгорание, принадлежит дочери музыканта Юрия Башмета Ксения. Музыкант приобрел квартиру у американца Джефри Свит Баума.

Этот дом называют в народе «звездным», так как там проживает также Ингеборга Дапкунайте. По неподтвержденным данным, квартирами в этом доме также владеют Любовь Казарновская, Никас Сафронов.  

Темы: Москва, Пожары и возгорания в России
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Комментарии читателей
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04.02.2019, 17:38
Гость: канделябр пр.Преображенского

При царе всё строили прочно, но потом засели кочевники,а домкомами стали Шариковы Швондеры Шендеровичи и запели сначала по вечрам потом круглосуточно:_ "Суровые годы уходят борьбы за свободу страны. За ними другие приходят. Они будут тоже трудны".
04.02.2019, 13:08
Гость: Ray Bloom

Расчищают места под новое строительство.
04.02.2019, 12:39
Гость: ?

Опять газовой плитой обогревались...
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