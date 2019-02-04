Маски сброшены. Религия, вопреки Конституции, пришла в армию и на флот

23:41

Встраивать религию в государственную систему - подобно закладке взрывчатки под российское государство



Фото с сайта mil.ru

Первый месяц Нового года, в котором православные верующие ежегодно отмечают три Великих православных праздника, завершился крупнейшими, знаковыми общественно-политическими мероприятиями: проведением VII Рождественских Парламентских встреч в Государственной думе и масштабными торжествами в честь 10-летия Поместного собора и Патриаршей интронизации 2009 года, состоявшихся в Государственном Кремлёвском дворце, некогда Дворец съездов.

Состав участников Парламентских встреч в Государственной думе, где с докладом выступил Святейший Патриарх Московский Кирилл, и торжеств в Кремлёвском дворце России, вместившем шесть тысяч участников, среди которых были главы и делегаты поместных Православных Церквей, епископат и духовенство Русской Церкви, религиозные, общественные и культурные деятели, высокие представители государственной власти, парламентарии, члены дипломатического корпуса, многочисленные участники Рождественских образовательных чтений, которых приветствовал президент России В.В.Путин, наглядно свидетельствует о тесном сближении высшего руководства государственной власти и самого крупного религиозного объединения России.

Глядя на лики и одежды приглашённых на проводимые в высоких государственных палатах представителей высшей элиты России можно сказать – выбор сделан, наконец найден сказочный духовный стержень, отлитый из «прохановской Русской Мечты», вокруг которого Россия соберётся, возродится и очистится от скверны, проявит свою особенную стать на путях к Царствию Небесному, самому Господу Богу.

Было заявлено, что «Церковь несёт ответственность перед Богом и перед историей за состояние человеческих душ», при этом патриарх подчеркнул, что «государство и религиозные объединения не вмешиваются "во внутренние установления" друг друга».

Слушая такой посыл, невольно встаёт вопрос, что творится в церковном православном мире?

Прежде всего, каждодневно мы видим и слышим, как системно развернулась борьба высшего духовенства Православных церквей Украины за право от имени Христа наполнять души людей божественными заповедями, в которой, как мне представляется, лежит политико-экономический интерес, ради которого, облачённые в православные одежды священники Церкви именем Бога благословляют граждан Украины на братоубийственную войну в Донбассе, якобы для защиты своей правды.

Земля Донбасса уже видела захватчиков, у которых надписи на пряжках именем Бога благословляли жечь и убивать невинных людей…

Возвращаясь к высокому собранию в Кремле, меня глубоко впечатлили, заставляя задуматься, особые слова благодарности президента России Владимира Путина патриарху Кириллу и Церкви, как он отметил, «за духовное окормление российского воинства», которые выразил в своём приветствии.

«Ваши искренние, идущие от сердца напутствия помогают солдатам и офицерам с честью защищать Родину, вселяют в них уверенность в своей ратной силе и нравственной правоте», – сказал президент.

Самое что ни есть публичное указание вновь созданному государственному институту пропаганды и агитации - Главному Военно-политическому управлению Вооружённых Сил превратить сказанное Верховным Главнокомандующим в системную программу.

Маски сброшены, точки расставлены. Православная церковь пришла в Вооружённые Силы России, духовная пища для воинов армии и флота найдена.



Фото с сайта pravoslavie.ru

Всё стало на место, в связке «телега - лошадь» – «лошадь» – божественные идеи православия, стала впереди «телеги», есть опасение, как бы у водителя экипажа не сработала русская пословица «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт».

Ибо в войсках и на флоте служат России представители разных конфессий и в российском обществе, которое надлежит защищать воинам армии и флота, созрел и даже перезрел запрос на социальную справедливость, решения проблемы социального неравенства, о которых с высоких трибун говорил и патриарх: «Разрыв между бедными и богатыми несет в себе опасный заряд. Социальное неравенство создает внутри общества пропасть, которая, подобно черной дыре, поглощает духовные силы народа. Неравенство разъедает ткань народного единства».

По сути слышим «Глас вопиющего в пустыне..», очередной призыв уже высшего духовного лица, ибо атмосфера мышления и практики властей формируется по формуле «Собака лает, а караван идёт…».

Я отнюдь не призываю к осквернению или отречению от православной веры. Напротив, считаю, что слушание верующими прихожанами духовных молитв в специальных приходских храмах успокаивает духовное состояние человека, приглашает думать и достойно вести себя в повседневной жизни.

Речь идёт не о некоем запрете и пренебрежении людской Веры. Это таинство души, крайне деликатная и резонансная тема, дело каждого. Речь идёт о том, чтобы именем Бога не пользовались всуе, не спекулировали, не увлекали человека в мир обещаний и иллюзий.

Сегодня православного священника с кадилом и кистью можно увидеть и у стартовой шахты стратегической ракеты, и у киля подводного и надводного корабля.

Напомню, что многомиллиардную ракету-носитель «Протон-М» с тремя спутниками, которую именем Бога, аккуратно освятили священники летом 2013 года, не удалось спасти от аварийного крушения, потому что, как принято говорить, сработал человеческий фактор, управленческая прореха – слесарь самарского предприятия, как официально сообщал Роскосмос, неправильно установил датчики угловых скоростей.

На мой запрос, профессионала-ракетчика, к Дмитрию Рогозину, с высказанным недоумением, что датчики невозможно перевернуть, перепутать, так как там стоит контрольный штифт, Роскосмос, надо отдать должное, выслал мне слайды и пояснения, из которых стало ясно, что причиной катастрофы стала безответственная оптимизация офицерского состава российской армии при бывшем министре обороны Седюкове, который, по сути, ликвидировал институт военной приёмки вооружения от заводов промышленности.

Так что конструкция и изготовление посадочной платформы для размещения датчиков, а потом уже и установка бортового прибора с датчиками, оказались без контроля военпредами, которых ранее просто сократили.

Убеждён, и история об этом свидетельствует, встраивать религию в государственную систему – подобно закладке взрывчатки под российское многоконфессиональное государство, в котором живут и работают миллионы атеистов и агностиков, к числу последних, скромно отношу и себя, ибо профессиональный инженер-ракетчик-артиллерист, получивший блестящие знания в советских вузах.

Ко всему, являюсь очевидцем, Согласно положению Статьи 14 Конституции Российской Федерации, наша страна – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, тем более, согласно положению части 2 статьи 13 Конституции Российской Федерации, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. А вот с последним, я, как гражданин России, не согласен.

Я вновь и вновь предлагаю обществу и властям принять в повседневную деятельность на всей территории Российской Федерации идеологию привлекательной жизни (реализма), как совокупность системно упорядоченных взглядов и действий, выражающих интересы и большинства народа, различных социальных групп, в основе которой положить системную реализацию целевых установок:

- Построение суверенного, демократического, экономически и социально-привлекательного государства с многообразием форм собственности, сочетающего в себе лучшие достижения социалистической - плановой и рыночной экономики, в котором созданы и работают механизмы, регуляторы управляемого социально-экономического уровня жизни людей, сокращая уровень социального расслоения общества и объективного неравенства в целом;

- Установление в государстве атмосферы верховенства конституционного права и духа конституционного патриотизма, заложенного в Преамбуле Конституции России, равной возможности каждому в реализации своих запросов и способностей, обеспечивая при этом социальную защищённость всех граждан, организуя управление государством при помощи Закона, предварительно «прошерстив» Законы, приведя их к здравому смыслу. При этом, поставить щелевой кадровый фильтр, исключающий проникновение на высокие государственные посты, депутатов и сенаторов новых «хорошавиных», «вороненковых» и «арашуковых».

Потребуется немного: политическая воля президента и преданного ему высшего слоя российской «элиты», численностью, как пишут в СМИ, всего-то, как мотострелковая рота.

Возвращаясь к озаглавленному, в заключении хочу подчеркнуть: нам всем надо понять и помнить о том, что сохранение мира и единства страны, наций и народов, исповедующих разные религии, атеистов и агностиков, возможно лишь при обеспечении государством конфессионального нейтралитета. И тогда Россия будет непобедима.

Автор: Николай Рябчевский, ветеран военной службы, полковник РВиА в отставке