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Число погибших при пожаре в центре Москвы увеличилось до семи

15:58 4.02.2019
Скриншот с YouTube
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На месте пожара в жилом доме на Никитском бульваре в Москве обнаружено тело седьмого погибшего, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

Ранее стало известно о том, что количество жертв пожара увеличилось с четырех до шести, один из погибших - несовершеннолетний.

Возгорание произошло в ночь на 4 февраля в доме №12 на Никитском буульваре. Пожару был присвоен повышенный уровень опасности. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность электрооборудования.

Пожар был ликвидирован в 5 утра по московскому времени. МЧС эвакуировали 42 жильцов дома, в том числе 8 детей. Их разместили в гостиницах Центрального административного округа. Двоих человек в тяжелом состоянии доставили в Институт имени Склифосовского. 

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Темы: Пожары и возгорания в России, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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