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Полковника ФСО обвинили в махинациях с топливом для госдач в Крыму

10:20 4.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Заместитель руководителя службы охраны в Крыму Федеральной службы охраны России (СОКР ФСО) полковник Эдуард Турта задержан по делу о махинациях с топливом на 20 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант».

В начале 2017 года крымской службе ФСО поручили организовать снабжение дизельным топливом трех госдач в Крыму, на что из бюджета было выделено 20,3 миллиона рублей. Поставщиком стала компания «ВАБ-Нефть». Она должна была поставлять на госдачи топливо марки «Евро-5».

В ноябре 2017-го компания пожаловалась на рост отпускных цен и попросила крымскую службу ФСО пересмотреть условия поставок или найти другого поставщика. Ни того, ни другого сделано не было. «ВАБ-Нефть» стала поставлять на госдачи топливо более низкой марки. Акты приемки подписывал Турта, сказано в материалах дела.

Полковнику предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере; он не признал вину. Турта находится в московском СИЗО «Матросская тишина». Другими фигурантами дела стали глава «ВАБ-Нефть» Вадим Балясный и менеджер компании Антон Сысоев. Они под домашним арестом.

Темы: Крым, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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04.02.2019, 12:39
Гость: Время Ч.

Везде есть, только называются по другому. Например, вилла.
04.02.2019, 11:52
Гость: Петрович

Если выделено 20 млн рублей - это примерно 500тонн дизтоплива. Если поменять Евро5 на Евро4 на одном литре разница пускай 1 рубль. Итого примерно 600тыс.руб. Интересно другое-зачем на дачи столько дизтоплива? Явно не для транспорта. Для отопления? А почему не газ?И зачем Евро5 для отопления? Не сильно ли жирно? А может там еще и катализаторы из палладия стоят? Вот где нужен прокурор!
Наталью Поклонскую в Президенты!
04.02.2019, 11:44
Гость: ...

Европа не вся. Там, где находятся виллы Соловьева. виноватых нет.
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