Полковника ФСО обвинили в махинациях с топливом для госдач в Крыму

10:20

Заместитель руководителя службы охраны в Крыму Федеральной службы охраны России (СОКР ФСО) полковник Эдуард Турта задержан по делу о махинациях с топливом на 20 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант».

В начале 2017 года крымской службе ФСО поручили организовать снабжение дизельным топливом трех госдач в Крыму, на что из бюджета было выделено 20,3 миллиона рублей. Поставщиком стала компания «ВАБ-Нефть». Она должна была поставлять на госдачи топливо марки «Евро-5».

В ноябре 2017-го компания пожаловалась на рост отпускных цен и попросила крымскую службу ФСО пересмотреть условия поставок или найти другого поставщика. Ни того, ни другого сделано не было. «ВАБ-Нефть» стала поставлять на госдачи топливо более низкой марки. Акты приемки подписывал Турта, сказано в материалах дела.

Полковнику предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере; он не признал вину. Турта находится в московском СИЗО «Матросская тишина». Другими фигурантами дела стали глава «ВАБ-Нефть» Вадим Балясный и менеджер компании Антон Сысоев. Они под домашним арестом.