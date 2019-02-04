Прокуратура отвергла конспирологическую теорию вокруг гибели группы Дятлова

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Конспирологическая теория о сокрытии советскими властями данных о гибели туристической группы Игоря Дятлова не соответствует действительности. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, передает РИА Новости.

«Конспирологическая версия состоит в том, что есть еще одно дело, а то дело, которое мы показываем, — только часть его. Но это не так, совершенно ничем не обосновано. В уголовном деле, которое мы показываем, даже больше версий, чем в интернете. Следователи записывали туда даже личные предположения свидетелей», — сказал Курьяков.

Он также вновь подчеркнул, что криминальная версия гибели группы исключается. По словам представителя ведомства, уголовное дело об умышленном лишении жизни было прекращено за неимением каких-либо доказательств, вердиктом суда от 2013 года в пересмотре этого решения вновь было отказано.

«Есть юридический документ, который зафиксировал эти выводы. Но я вам скажу, с точки зрения изучения уголовного дела решение следователя [закрыть дело] полностью соответствуют документам, собранным по делу», — пояснил Курьяков.

По его словам, тела погибших в 1959 году участников туристической группы могут быть эксгумированы, если это потребуется для экспертизы.

«Перед экспертами мы будем назначать специальную медэкспертизу. Если экспертам необходима для ответов на наши вопросы эксгумация, будем работать с родственниками [погибших для получения согласия]», — сказал представитель ведомства.

При этом он подчеркнул, что в материалах уголовного дела, объем которого превышает 400 страниц, содержится исчерпывающая информация о причинах гибели туристов. Однако теперь при помощи цифровых технологий стало возможным ответить на оставшиеся вопросы, отметил Курьяков.

Он добавил, что для продолжения расследования трагедии собрана бригада прокуроров из четырех человек. Также были привлечены специалисты по метеорологии, геодезии и психологии. На сегодняшний день запрошены и изучены архивные документы из четырех городов: Ивдель, Серов, Каменск-Уральский и Екатеринбург.

Ранее Генпрокуратура анонсировала масштабную проверку уголовного дела по факту гибели группы Игоря Дятлова. Среди наиболее вероятных причин смерти туристов лавина, снежная доска и ураган.

В феврале 1959 года в Свердловской области при неизвестных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, которая совершала лыжный поход по Уралу. Шесть человек скончались от общего охлаждения, еще у троих нашли переломы.