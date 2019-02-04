Михаил Рощин: «За делом Арашуковых стоит полпред президента»

Следы «грязных» денег, вывезенных из страны с Северного Кавказа, ведут не в Европу, а в Эмираты

Арест сенатора Рауфа Арашукова, имеющего вид на жительство в ОАЭ, совпал с визитом в эту страну секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. Он договорился с ближневосточными коллегами об обмене информацией: вероятно, речь шла о пресечении каналов вывода «коррупциогенных» денег из исламских регионов Северного Кавказа.

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«Газовое дело» выходит на международный уровень?

Секретарь российского Совбеза, бывший директор ФСБ Николай Патрушев на прошлой неделе совершил турне по ближневосточным странам, побывав в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В Египте его принимал президент Абдель-Фаттах ас-Сиси, с которым Патрушев, согласно официальной информации, обсуждал вопросы сотрудничества, в том числе в военной сфере и сфере безопасности.

Затем глава Совбеза прибыл в Абу-Даби, где с ним встретились заместитель главнокомандующего Вооруженными силами шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Пресс-служба наследного принца кратко сообщила, что обсуждали вопросы сотрудничества двух стран, в частности, по пресечению финансирования терроризма. Никакой конкретики не сообщили ни российские, ни арабские издания.

Показательно, что визит Патрушева в Абу-Даби состоялся на следующий день после задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. 30 января Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрел ходатайство следователя Следственного комитета о заключении сенатора под стражу. Мотивировано это было тем, что сенатор имеет вид на жительство в ОАЭ и якобы может попытаться скрыться в этой стране.

Информация о наличии у Арашукова резидентской визы ОАЭ появилась в прессе еще два года назад, причем даже указывалось основание для получения этого документа. Якобы в 2016 году (еще до назначения представителем Карачаево-Черкесии в Совете Федерации) он являлся менеджером по развитию строительной компании Stroika Technical Works LLC, зарегистрированной в Дубае.

Сколько коррупционеров уже сбежали в Дубай?

Наличие у сенатора арабской визы активно муссировалось в СМИ. И в условиях информационного вакуума, сопровождавшего последовавший за арестом Арашукова визит Патрушева в ОАЭ, появилось большое число версий. Одну из них высказал заместитель генерального директора Transparency International Russia Илья Шуманов. Комментируя арест Арашукова в эфире «Радио Свобода», он заявил: «Объем выведенных через страны Ближнего Востока денежных средств, которые были похищены в России, кратно выше, чем мы ожидаем… Значительная часть Северного Кавказа в качестве приоритета выбирает не европейские страны, а страны Ближнего Востока, куда деньги выводить».

По мнению Шуманова, на встрече Патрушева и шейха аль-Нахайяна речь могла идти именно о сотрудничестве по обмену финансовой информацией. К настоящему времени такого документа между двумя странами не подписано. Всего лишь три года назад был подписан двусторонний договор России и ОАЭ о выдаче для уголовного преследования и о взаимной помощи по уголовным делам (подготовка документа к ратификации заняла два года).

Сегодня Арабские Эмираты (и в первую очередь, конечно, Дубай) являются пристанищем для многих высокопоставленных беглецов. В частности, еще в 2015 скрылись от уголовного преследования в России два депутата Народного собрания Дагестана, управляющий республиканским отделением Пенсионного фонда Сагид Муртазалиев и управляющий отделением фонда в Кизляре и Кизлярском районе Омар Асадулаев.

В ОАЭ скрылись также два фигуранта уголовных дела, возбужденных в отношении топ-менеджеров финансово-промышленной группы «Сумма» (ее владелец — выходец из Дагестана Зиявудин Магомедов).

В прошлом году в дагестанских СМИ также появилась информация о бегстве в Дубай управляющего республиканским отделением Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова.

Прошлым летом дагестанские интернет ресурсы сообщали о бегстве в Дубай и управляющего республиканским Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) Дагестана Магомеда Сулейманова. В августе он был арестован уже в России: по версии следствия, был организатором преступного сообщества, причинившего ущерб фонду в размере 210 млн. рублей.

До сих пор скрывается, предположительно в ОАЭ, также офицер чеченского батальона «Север» Руслан Мухудинов, обвиняемый в организации убийства политика Бориса Немцова. Он заочно арестован и объявлен в федеральный и международный розыск.

Действительно ли средства, выведенные по коррупционным каналам из регионов Северного Кавказа, стоит искать на Ближнем Востоке? Этот вопрос «Свободная пресса» обсудила со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Михаилом Рощиным.

— Что касается «газового дела», то на мой взгляд, оно было инициировано новым полпредом Александром Матовниковым. Достаточно познакомиться с его краткой биографией, чтобы понять, что это — очень серьезный человек. Он был направлен на Северный Кавказ вслед за нынешним главой Дагестана Владимиром Васильевым (напомню, в прошлом — начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России) для наведения порядка в разных областях. И в первую очередь в экономике.

Матовников с 3 июля 2018 является постоянным членом Совбеза РФ, а такое не с каждым полпредом президента случается. Поэтому, как мне представляется, задержание Арашуковых — это только начало других серьезных следственных действий, прежде всего в Карачаево-Черкесии.

Очевидно, есть связь северокавказских элит и с ближневосточными, о чем говорит Илья Шуманов. На Ближнем Востоке Дубай в финансовом плане играет роль Лондона: он является крупнейшим финансовым центром. По оценкам Министерства экономики ОАЭ, прямые иностранные инвестиции в страну в прошлом году составили $ 11,5 млрд., и большая часть пришлась именно на Дубай.

Основные отрасли для легального инвестирования — это электронная коммерция, финтех, блокчейн. А вот насчет потока «черных» денег ничего конкретного пока сказать не могу. Но, скорее всего, нет дыма без огня: визит главы российского Совбеза в ОАЭ, тем более сразу после задержания Арашуковых, о чем-то да говорит. Да и в ОАЭ регулярно сбегают люди с Северного Кавказа, которым есть чего опасаться в России.

Значит, явно был прямой смысл Патрушеву туда съездить.