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Страны Европы начали признавать Гуаидо главой Венесуэлы

12:57 4.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Сразу несколько европейских стран признали лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом. С таким заявлением уже выступили Великобритания, Франция, Испания, Швеция и Австрия.

«Николас Мадуро (президент Венесуэлы — прим. ред.) не объявил выборы в восьмидневный период, который мы установили. Поэтому Великобритания совместно с европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуаидо временным законным президентом до тех пор, пока нельзя будет провести заслуживающие доверие выборы», — написал глава МИД Великобритании Джереми Хант в своем Twitter.

Председатель испанского правительства Педро Санчес отметил, что Гуаидо следует «как можно раньше объявить о проведении свободных выборов», поскольку народ Венесуэлы должен определить свое будущее, передает ТАСС.

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем, в свою очередь, заявила, что Стокгольм также рассматривает Хуана Гуаидо как легитимного временного президента Венесуэлы.

«В этой ситуации мы поддерживаем и рассматриваем Гуаидо как законного временного президента. Страна находится в плохом состоянии, там нехватка еды и лекарств, экономика в условиях свободного падения, гиперинфляция и огромные проблемы. И теперь массовые демонстрации», — сказала она в эфире Шведского радио.

По мнению Валльстрем, действующий президент Николас Мадуро пришел к власти в результате выборов, которые не были честными и свободными. Ее заявление поддержал и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ранее Хуан Гуаидо объявил президента Николаса Мадуро узурпатором и провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. По мнению парламента, такую возможность предусматривает конституция страны. Гуаидо сразу же поддержали США и многие страны Латинской Америки. На сторону Мадуро встали Россия, Турция, Куба, Мексика и Боливия.

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Темы: Великобритания, Венесуэла, Испания, Франция
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Комментарии читателей
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04.02.2019, 18:35
Гость: ппрацельс

отличная компания))))))))) иран роися и китай))
ещё турция, саудиты и казахстан с туркменистаном))
для полного кайфа))
04.02.2019, 18:18
Гость: Alex202

"Другое дело ,что президент в США не царь ..."
*
Хорошо бы ещё помнить что он так же во всем мире не Бог.
04.02.2019, 18:06
Гость: blog2038,.

Дело за малым - нам, американцам, осталось признать Пелоси временно исполняющей обязанности ПСША.
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