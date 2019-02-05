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Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Курилами

13:02 5.02.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Мирный договор между Россией и Японией возможен после признания Токио российского суверенитета над Курильскими островами. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 5 февраля на выступлении в Российско-таджикском славянском университете в Душанбе, передает «Интерфакс».

«Первый шаг, который необходимо сделать, не за нами, а за Токио. Этим первым шагом должно стать полное безоговорочное признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации над всеми, в том числе и над этими островами», — подчеркнул глава ведомства.

По словам министра, Москва ждет, когда в Токио «обдумают эту ситуацию». Как отметил Лавров, Япония — единственная страна в мире, которая не признала итогов Второй мировой войны, хотя и присоединилась к ООН, в уставе которого эти итоги названы окончательными и не подлежащими пересмотру.

Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и японским премьером Синдзо Абэ на тему заключения мирного договора прошли в Москве 22 января. Позже в Кремле отметили неизменность позиций сторон.

На сегодняшний день Токио не признает российский суверенитет над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, в которой соглашался вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако в Токио все последующие годы были согласны только на возврат всех островов, поэтому договор так и не был подписан.

Темы: Курильские острова, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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05.02.2019, 15:58
Гость: Русский

...это что бред! Гнать в шею Лаврова. МИД России -это позор.
05.02.2019, 15:52
Гость: Гость

Мирный договор - для лохтората, типа не просто так отдали. А для правящей кодлы не договор, а бабло.
05.02.2019, 15:50
Гость: Гость

В любом случае отдадут. Но если японцы сначала признают суверенитет России над островами, то нам будут объяснять, что это грандиозная победа наногения.
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