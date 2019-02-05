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СМИ: ФСБ задержала топ‐менеджера «Аэрофлота»

09:52 5.02.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали заместителя директора департамента производства полетов «Аэрофлота» Анатолия Якимчука. Его заподозрили во взяточничестве, сообщил РБК источник в силовых структурах.

По словам собеседника, задержание произошло еще в конце декабря 2018 года, однако об этом не сообщалось. Тогда же в отношении Якимчука было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 291 УК (дача взятки должностному лицу).

Отмечается, что топ-менеджер «Аэрофлота» пытался дать взятку в 50 тысяч рублей председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому. Последний сообщил об этом в правоохранительные органы.

По данным РБК, во время прохождения медкомиссии в одном из исследований был получен плохой результат. С такими анализами 65-летнего Якимчука не могли допустить к полетам. Тогда главный пилот попытался решить проблему за материальное «вознаграждение».

В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде. 28 января Тушинский суд Москвы должен был рассмотреть его дело, однако заседание перенесли из-за неявки свидетелей. В пресс-службе «Аэрофлота» отказались от каких-либо комментариев.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Аэрофлот, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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05.02.2019, 14:08
Гость: Точно..

.. простак!
По нонешним временам ВЛЭК "по-честному" по современным стандартам может пройти один из десяти. А из опытных (из тех, кто точно не убьёт) - вообще НИКТО. Приятных полётов!
05.02.2019, 13:58
Гость: такс

Молодые все разбежались остались только пенсионеры Скоро как на маршрутках деньги в салоне самолёта собирать будут и никаких претензий
05.02.2019, 13:35
Гость: Иван простак

Нефиг больным делать за штурвалом самолёта. Инструкции написаны кровью. А всем, кто поддерживает такое пилотирование, желаю дружно попасть в самолёт такого пилота. В одном авиафоруме авиационный инженер, умудрённый, участвовавший в вводе не одного типа самолётов, сказал: никогда не сяду в самолёт, не прошедший сертификационных испытаний.
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