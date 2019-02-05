СМИ: ФСБ задержала топ‐менеджера «Аэрофлота»

09:52

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали заместителя директора департамента производства полетов «Аэрофлота» Анатолия Якимчука. Его заподозрили во взяточничестве, сообщил РБК источник в силовых структурах.

По словам собеседника, задержание произошло еще в конце декабря 2018 года, однако об этом не сообщалось. Тогда же в отношении Якимчука было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 291 УК (дача взятки должностному лицу).

Отмечается, что топ-менеджер «Аэрофлота» пытался дать взятку в 50 тысяч рублей председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому. Последний сообщил об этом в правоохранительные органы.

По данным РБК, во время прохождения медкомиссии в одном из исследований был получен плохой результат. С такими анализами 65-летнего Якимчука не могли допустить к полетам. Тогда главный пилот попытался решить проблему за материальное «вознаграждение».

В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде. 28 января Тушинский суд Москвы должен был рассмотреть его дело, однако заседание перенесли из-за неявки свидетелей. В пресс-службе «Аэрофлота» отказались от каких-либо комментариев.