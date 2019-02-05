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В Госдуме предложили снижать учителям зарплату за проявление агрессии

17:57 5.02.2019
© KM.RU, Instagram © anutushka_
© KM.RU, Instagram © anutushka_
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Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой снижать зарплаты школьных учителей вдвое после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к ученикам.

"Предлагаю ввести некую финансовую шкалу для педагогов: учитель, который хоть раз был замечен в агрессии или в применении психологического и уж тем более физического насилия по отношению к ребёнку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей всю свою душу. В случае первого инцидента зарплата должна быть снижена на треть, а любой повторный случай предполагает, что зарплата такого педагога уменьшится вдвое", - пишет Чернышов в письме министру.

По мнению политика, это снизит "градус жестокости" в школах, так как, уверен депутат, "насилие над ребёнком в учебном заведении стало большой и очень серьёзной проблемой нашего общества", пишет РИА Новости.

"Жестокость в общеобразовательных учреждениях давно переходит все границы. Причём начинается всё это во многих случаях ещё с детского сада, когда, пользуясь практически полной безнаказанностью, некоторые воспитательницы издеваются над маленькими детьми, и те запоминают, что прав тот, кто сильнее. А в школе многие их них активно стараются отомстить своим обидчикам в лице уже других представителей сферы образования", - пояснил политик.

Темы: Школьное образование в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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06.02.2019, 03:03
Гость: Сухомлинский

Воры и коррупционеры из депутатов единороссов, которые проявили агрессию против народа, повысив пенсионный возраст, которые принимают другие антинародные законы, взялись за учителей.... Сначала сами побудьте в шкуре учителяи и на учительской зарплате, потом будете иметь право принимать садистские законы! Вам нет прощения за предательство народа!
06.02.2019, 02:40
Гость: Wrangell

Сначала платите деньги учителям, как депутатам, а потом уже трендите у себя в дУМЕ. Поработайте в современной школе годик и потом рассказыывайте истории про агрессивных учителей.
За нищенские учительские зарплаты пущай сами депутаты му-хаются с этими детишками...
... пусть эти сами депутаты и учат в школе, учат в школе, учат в школе...
Я уже не говорю, что школу превратили в какое-то подобие частной лавочки с элементами крепостничества, где директор решает кому и сколько платить... а учитель вместо учебного процесса занимается бесконечным заполнением бумаг...
А на самом деле надо самих депутатов штрафовать за тупые инициативы, а также за отсутствие мозга :)
06.02.2019, 00:38
Гость: Гость

Типа "Вождя краснокожих". Таких только порка возьмет и то не всегда.
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