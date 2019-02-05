В Госдуме предложили снижать учителям зарплату за проявление агрессии
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой снижать зарплаты школьных учителей вдвое после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к ученикам.
"Предлагаю ввести некую финансовую шкалу для педагогов: учитель, который хоть раз был замечен в агрессии или в применении психологического и уж тем более физического насилия по отношению к ребёнку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей всю свою душу. В случае первого инцидента зарплата должна быть снижена на треть, а любой повторный случай предполагает, что зарплата такого педагога уменьшится вдвое", - пишет Чернышов в письме министру.
По мнению политика, это снизит "градус жестокости" в школах, так как, уверен депутат, "насилие над ребёнком в учебном заведении стало большой и очень серьёзной проблемой нашего общества", пишет РИА Новости.
"Жестокость в общеобразовательных учреждениях давно переходит все границы. Причём начинается всё это во многих случаях ещё с детского сада, когда, пользуясь практически полной безнаказанностью, некоторые воспитательницы издеваются над маленькими детьми, и те запоминают, что прав тот, кто сильнее. А в школе многие их них активно стараются отомстить своим обидчикам в лице уже других представителей сферы образования", - пояснил политик.