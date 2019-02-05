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Минтруд заявил о росте естественной убыли населения

13:07 5.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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По итогам 2018 года в России наблюдается естественная убыль населения. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, пишет РИА Новости.

По его словам, если раньше удавалось достичь естественного прироста населения, то сейчас показатели рождаемости снизились. В связи с этим главные цели для Министерства труда и соцзащиты — решение задач, озвученных Владимиром Путиным в майском указе, добавил Топилин.

"Это достижение естественного прироста и, соответственно, снижение уровня бедности, улучшение показателей жизни, повышение благосостояния граждан. Поэтому все, что касается национального проекта "Демография", — это комплексная история".

Как отметил глава ведомства, показатели рождаемости на Северном Кавказе, в частности, также снижаются, в некоторых из этих регионов они даже ниже, чем в целом по России.

Проект "Демография" состоит из пяти этапов: финансовая поддержка семей с детьми, программа содействия занятости женщин — создание условий для дошкольного образования для детей и дополнительных мест в детсадах. Третий подпроект — старшее поколение и активное долголетие, четвертый — укрепление общественного здоровья, пятый называется "Спорт — норма жизни".

Темы: Россия, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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05.02.2019, 16:08
Гость: *

"Работодатели в конкурентной борьбе за кадры поднимут зарплату" - нет, численность предприятий, т.е. рабочих мест, пока что сокращается быстрее численности населения - необходимо усилить реформы, чтобы ликвидировать данное отставание!
05.02.2019, 16:04
Гость: *

"По его словам, если раньше удавалось достичь естественного прироста населения, то сейчас показатели рождаемости снизились" - ай-ай, кто же мог предположить, что гайдаровско-кудринские "реформы" приведут именно к этому!
Ребята, не тушуйтесь, не комплексуйье, а лучше поднимите-ка пенсионный возраст до 75 лет, а НДС до 50% - может, тогда численность населения начнет расти?
05.02.2019, 16:02
Гость: blog2038,.

Вообще-то разврат на экране должен вести к увеличению рождаемости.
.
Как у вас это попало в разряд отрицательных факторов остаётся непонятным - не поделитесь ли своим личным опытом.
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