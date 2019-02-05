Минтруд заявил о росте естественной убыли населения

13:07

По итогам 2018 года в России наблюдается естественная убыль населения. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, пишет РИА Новости.

По его словам, если раньше удавалось достичь естественного прироста населения, то сейчас показатели рождаемости снизились. В связи с этим главные цели для Министерства труда и соцзащиты — решение задач, озвученных Владимиром Путиным в майском указе, добавил Топилин.

"Это достижение естественного прироста и, соответственно, снижение уровня бедности, улучшение показателей жизни, повышение благосостояния граждан. Поэтому все, что касается национального проекта "Демография", — это комплексная история".

Как отметил глава ведомства, показатели рождаемости на Северном Кавказе, в частности, также снижаются, в некоторых из этих регионов они даже ниже, чем в целом по России.

Проект "Демография" состоит из пяти этапов: финансовая поддержка семей с детьми, программа содействия занятости женщин — создание условий для дошкольного образования для детей и дополнительных мест в детсадах. Третий подпроект — старшее поколение и активное долголетие, четвертый — укрепление общественного здоровья, пятый называется "Спорт — норма жизни".