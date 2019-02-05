Советская школа для британского образования

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С 80-х годов в нашей стране старались разрушить советскую систему образования, тогда как в Великобритании, наоборот, занимались ее внедрением

Надо отметить, что британцы отбирали по всему миру лучшие методики образования. Они высоко оценили научные успехи системы образования в СССР, поставив их выше системы, принятой в Европе. И спустя некоторое время уровень знаний британских учащихся оказался значительно выше, чем у выпускников наиболее престижных европейских учебных заведений!



Фото с сайта Фото с сайта etoncollege.com

Итонский колледж — альма-матер восемнадцати премьер-министров Великобритании и место учебы британских монархов. Британское образование стало настолько престижным, что «сильные мира сего», политики и бизнесмены многих стран, мечтают, чтобы их чада учились именно в Итоне, где с 1995 года действует советская система обучения.

Следует сказать и о британской экспансии в мире. Одна известная негосударственная организация, Британский Совет (British Council), призванная «развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами», владеет офисами в 110 странах мира. На самом деле они занимаются не только продвижением английской культуры, но и распространением глобального английского влияния во всём мире.

Здесь нужно вспомнить, что после распада могучей Британской империи основными связующими элементами, собравшими воедино осколки англоязычного мира, стали образование и культура.

Тогда по всей Великобритании открыли двери вузы для детей из бывших британских колоний, и некоторые из них смогли в будущем возглавить эти страны. Не секрет, что сегодня многие влиятельные политики и бизнесмены хвастаются своим блестящим британским образованием.

Показательно, что из 250 ежегодных выпускников Итона всем открыты дороги в самые престижные университеты Америки (Гарвардский и Йельский), Франции (Сорбонна), хотя большинство стремится в Университет Лондона, Оксфорд или Кембридж.

Но вот в 2014 году открываются две, на первый взгляд, непрезентабельные математические спецшколы для одаренных детей. Математическая школа Королевского колледжа Лондона (King's College London Mathematics School) и Эксетерская математическая школа (Exeter Mathematics School) при Эксетерском университете (Exeter University).

А толчком для создания этих спецшкол послужил успех Колмогоровской физико-математической школы в Москве, основанной в 1965 году одним из ведущих математиков XX века Андреем Колмогоровым, который обучал математическим дисциплинам самых лучших 15-летних школьников нашей страны.

Такие спецшколы были созданы в таких крупных городах Союза, как: Москва, Новосибирск, Ленинград, Киев, Алма-Ата, Минск и Свердловск. Вероятно, британцы решили перенять советский опыт, воплотив его на практике.

И вот в 2017 году популярный британский журнал Economist попытался разобраться, как обычная муниципальная школа в лондонском районе Ламбет вышла на один уровень с престижными учебными заведениями страны.

Каково же было недоумение журналистов, когда они узнали, что открывшаяся в здании бывшей общественной бани математическая школа работает по образцу Колмогоровской физико-математической школы в Москве!

А оснащение такой школы - скорее «экономный вариант» колледжа в Оксфорде или Кембридже, чем муниципальной школы в спальном районе Лондона.

Действующий тогда британский министр образования Майкл Гоув задался целью предоставить возможность любому ребенку, вне зависимости от его финансового положения, получить “итонское образование” по математике или физике. И у него это получилось!

Четырнадцати выпускникам из шестидесяти одного учащегося школы были предложены места для обучения в Оксфорде и Кембридже со следующего года. Учащиеся получили на 0,7 балла больше за каждый предмет, чем их сверстники с аналогичными результатами ЕГЭ, опередив по этому показателю в рейтинге более престижные школы страны.

Все учащиеся получили самые высокие оценки А или А* по математике уровня А, который обычно сдают в 18 лет. Нужно пояснить, что британские школы такого типа делятся на подготовительные (с 7 до 13 лет) и средние (с 13 до 18 лет).

Примечательно, что на кафедре математики Королевского колледжа многие преподаватели и профессора получили образование в России. Двое окончили в своё время ленинградскую математическую школу.

Учебный процесс планируется так, что учеников готовят к университету. В школе читают лекции преподаватели из радиоэлектронной разведки - Центра правительственной связи (GCHQ), а также из компании Google DeepMind, занимающейся искусственным интеллектом, и конечно у них здесь свои интересы.

В интернете совсем недавно обсуждалось интервью на канале BBC бывшего министра образования Великобритании Джастины Грининг. В нём она заявляла: «Процесс перевода британских средних школ на систему образования Советского Союза завершен». Но в 2018 году она подает в отставку.

Мне не удалось найти это выступление, хотя чему тут удивляться, когда из-за шумного «Дела Скрипалей» и поднявшейся волны русофобии на сайте ВВС могли «зачистить» эту информацию.

Рассказывает заслуженный учитель РФ и общественный деятель Евгений Александрович Ямбург:

«В США 89% учителей математики престижных школ – это граждане или выходцы из России. В школы, где они преподают, - очереди и конкурсы. Советская педагогика подготовила очень серьезные учебники, и когда их издают за границей, они пользуются там огромным спросом. Если страна хочет готовить квалифицированных специалистов, надо идти по пути советского образования и переиздания наших учебников».

Согласно исследованиям консалтинговой компании Knight Frank, Россия вышла в мировые лидеры по количеству детей, учащихся в Великобритании. С 2005 по 2017 год их стало больше на 77%, а в 2016-2017 годах в английские частные школы поступили 608 детей из России.

Образование в России

В 2007 году министр образования РФ Андрей Фурсенко, выступая на Селигеровском молодёжном форуме, сказал: «...недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».

Так что же, современному обществу не нужны творцы, а нужны в основной массе потребители?

«В цифровом мире нужны будут не только математики и программисты, их нужно будет все меньше и меньше», - сказал глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Открытые инновации». Он также отметил, что «математические школы - это пережиток прошлого» и «наша задача - кастомизировать систему образования точно так же, как и все остальное».

А вот мнение Сергея Петровича Капицы, известного советского и российского учёного-физика. На одном из заседаний он предупреждал министров: «Если вы будете продолжать такую политику, то получите страну дураков. Такой страной легче управлять, но у неё нет будущего».

С начала повсеместного введения ЕГЭ в России прошло уже более 10 лет. Эту практику мы приняли вслед за Америкой и Западной Европой, суть которой - не получить разносторонние знания для умственного развития, а готовиться к сдаче итоговых тестов.

У моей дочки, закончившей одиннадцать классов средней образовательной школы, ни разу не было практических лабораторных работ по физике или химии. Нет, лабораторные, конечно, были, но только на бумаге. Никакой пользы для ученика, никакого интереса.

Обратите внимание на современную молодежь. Да, они сдают ГИА и ЕГЭ, но они не обладают необходимыми знаниями, не умеют ими пользоваться. Недавно узнал, что моя уже довольно взрослая племянница вместе со своим молодым человеком ждут, когда домой придет мать, чтобы открыть для них жестяную банку консервным ножом или порезать арбуз. Сами они этого сделать не могут!

Особенно это заметно в поколениях, которые родились после середины 80-х годов прошлого века. В период с 90-х до нулевых годов они оказались обделенными вниманием и воспитанием.

Тогда закрывались многие бесплатные кружки и секции, а вся страна выживала, приучаясь к дикой рыночной экономике. После 2000-х кое-где начали открываться кружки, но уже на платной основе, что тоже ограничило их доступность.

В своём детстве мне хорошо запомнились популярные тогда в СССР передачи: «Очевидное - невероятное», «В мире животных», «Международная панорама». Они заставляли думать, занимаясь популяризацией науки, естествознания и геополитики.

А сколько хороших и недорогих газет и журналов мы в то время могли выписывать на почте: «Юный натуралист», «Юный техник», «Техника - молодёжи», «Моделист -конструктор» и т.д. А много ли сегодня издаётся умных журналов для детей, и кто их может себе позволить купить?

Школы уже стонут от массы умственно отсталых детей, которые сегодня приходят учиться. Их уже не выделяют в отдельные классы, а «размазывают ровным слоем» по всем параллелям. С каждым годом растёт число детей нервных или с психическими отклонениями. Они рыдают по любому поводу, срываясь на истерику.

Электронные гаджеты и мобильные приложения их с головой затягивают в свой оцифрованный мир, заменивший для них реальность. Обратите внимание, что дети не отрывают взгляда от экрана смартфона, даже когда переходят улицу или общаются между собой.

Один мой знакомый назвал их «кое-какеры». Это поколение «специалистов», которые получив поверхностные знания, с уверенным видом берётся за сложную работу, считая себя профессионалами. Выпускники университетов, заплатившие за свои дипломные работы тем, кто их писал. Юристы с купленными дипломами и т.д. и т. п.

Правильно кто-то сказал, что мастера ушли, а вместо них остались «специалисты».

В своей предыдущей статье «Сталинский букварь» и будущее России» я уже поднимал вопрос о современном уровне образования и о пользе переиздания советских учебников. Да, советская система образования в то время превосходила системы образования зарубежных стран, в чём убедились даже в Британии.

Теперь необходимо взять всё лучшее из советских учебников для воспитания человека-творца, и на этой базе выстроить свою современную систему образования. Иначе нас ждёт «страна дураков».

Сергей Капица говорил: «Ничто не мешает человеку завтра стать умнее, чем он был вчера».

Автор: Кантемиров Виктор