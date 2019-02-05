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США обвинили Москву в систематическом нарушении норм ВТО

10:41 5.02.2019
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Вашингтон считает, что Москва системно нарушает нормы Всемирной торговой организации, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет торгпреда США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.

В частности, в документе говорится, что Россия отходит от правил открытости рынков, что препятствует экспорту американских товаров и услуг.

"Если Соединенные Штаты обнаружат, что Россия действует не в соответствии со своими обязательствами по ВТО, то они изучат и применят все соответствующие меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки России открытыми для экспорта из США", - сказано в документе.

При этом авторы отчета признают, что прекращение двусторонних контактов с Москвой после событий на Украине в 2014 году ограничивает их возможности напрямую обсуждать озабоченности Вашингтона, а запросы американского посольства о встречах часто не находят отклика.

"Ввоз товаров в Россию остается сложной задачей. Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за выполнением Россией обязательств по пошлинам, но не пошлинные меры, судя по всему, создают самые большие препятствия торговле", - говорится в документе.

Критике подверглись правила локализации производства, некоторые налоги и сборы, требования фитосанитарного контроля. Кроме того, недовольство авторов вызывают и правила экспорта из России.

"У России сохраняется список так называемой "важной" продукции, которая может стать объектом экспортных ограничений", - пишут они, добавляя, что готовы требовать от ВТО "принудительных действий" при необходимости.

В конце марта 2018 года США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов, в том числе из России.
Москва, наряду с несколькими другими странами, обжаловала это решение. В ВТО создана специальная третейская группа.

Также в качестве ответных мер с 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин на ряд американских товаров.

Так, повысились пошлины на импорт отдельных видов транспорта для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки составляют от 25 до 40 процентов.

Темы: Отношения России и США
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Комментарии читателей
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05.02.2019, 16:08
Гость: gvozd

Россия отходит от правил открытости рынков, что препятствует экспорту американских товаров и услуг.
--
в общем все правильно жалуются педосатанисты.
ВТО создавалось Для Америки, а не для колоний.
когда они говорят глобализм - имеют ввиду "Наш" Глобализм, то есть американскую Империю на весь мир.
и тут вдруг колонии возомнили что тоже имеют пгава, смешно даже.
05.02.2019, 15:44
Гость: Пиндосятине

это уже не поможет. Скоро придет трындец ВТО и прочим подшефным шавкам пиндастых.
05.02.2019, 15:08
Гость: ...

Америка — красивая страна.
Жаль, досталась дуракам.
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