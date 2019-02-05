Число звонков о минировании в Москве перевалило за 200

16:08

Волна "телефонного минирования", начавшаяся около 10:30 вторника в Москве, не прекращается.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"По данным на 14:30, количество звонков о минировании перевалило за 200", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы также поступают и на электронные адреса московских предприятий, учреждений и организаций.

Отмечается, что сигналы о минировании поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины.

В числе объектов, получивших анонимные звонки, оказались МГТУ им.Баумана, РГГУ, МГГУ, Институт русского языка им.Пушкина, Московский университет гражданской авиации, Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, парк "Сокольники", бассейн "Чайка", башня "Город столиц" в комплексе "Москва-Сити", несколько московских школ, а также торговые центры "ЦУМ", "Интер-Север" и другие.

Всего в Москве и Подмосковье эвакуированы почти 25 тыс. человек из 200 объектов.