Росстандарт снимет с граждан обязанность следить за показаниями счетчиков

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Росстандарт планирует последовательно вносить поправки в законодательство, которые в перспективе отменят обязанность граждан следить за точностью показаний бытовых счетчиков. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава ведомства Алексей Абрамов.

Ранее был принят закон об интеллектуальном учете электроэнергии, по которому ее поставщики обязаны сами проверять счетчики. По словам Абрамова, Росстандарт будет добиваться введения подобного же механизма для учета для расхода воды, газа и тепла.

По словам главы ведомства, не все жители многоквартирных домов готовы самоорганизоваться для централизованной поверки счетчиков. Это показали эксперименты в некоторых городах России.

В конце прошлого года появилась информация о желании правительства обязать граждан устанавливать "интеллектуальные" счетчики для газа.