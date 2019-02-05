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Глава Крыма анонсировал визит британской делегации на полуостров

12:35 5.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Впервые с 2014 года Крым посетит британская делегация, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. <...> Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации", — цитирует его слова газета "Известия".

Уточняется, что группа примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме.

Аксенов подчеркнул, что у полуострова огромный инвестиционный потенциал и это понимают иностранные предприниматели, которые хотят наладить торговые связи с регионом.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум пройдет с 17 по 20 апреля.

Темы: Великобритания, Крым, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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05.02.2019, 16:08
Гость: Мамба

Это какие-то люмпены-маргиналы. Ведущие политики и просто политики, от которых в Британии что-то зависит, могут посетить Крым только после прекращения оккупации.
05.02.2019, 15:26
Гость: Бывший

Не, лучше над Украиной сбивать. Тогда двойная польза будет. И Англии отомстить, и Россию подставить.
05.02.2019, 15:19
Гость: Массандра!

Опять накушаюцца,как всегда
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