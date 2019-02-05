Глава Крыма анонсировал визит британской делегации на полуостров

12:35

Впервые с 2014 года Крым посетит британская делегация, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. <...> Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации", — цитирует его слова газета "Известия".

Уточняется, что группа примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме.

Аксенов подчеркнул, что у полуострова огромный инвестиционный потенциал и это понимают иностранные предприниматели, которые хотят наладить торговые связи с регионом.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум пройдет с 17 по 20 апреля.