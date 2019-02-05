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СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми

19:26 5.02.2019
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
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В Следственном комитете России опровергли распространяемую на некоторых сайтах информацию о близком знакомстве председателя СК России Александра Бастрыкина с семьей Арашуковых. В соцсетях и в некоторых СМИ сегодня появилась информация о том, что Бастрыкин якобы отдыхал в Карачаево-Черкесской Республике, где тесно общался с арестованными ныне Рауфом и Раулем Арашуковыми.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - цитирует РГ фициального представителя СКР Светлана Петренко.

Вместе с тем в СКР подтвердили, что Бастрыкин останавливался в принадлежащем Арашуковым отеле. "Летом 2018 года во время отдыха по рекомендации коллег Бастрыкин со своей семьей останавливался на 2 дня в гостинице "Адиюх-Пэлас", - сообщила Петренко.

Но проживал он там, подчеркнули в СК России, "за собственные денежные средства". По словам Светланы Петренко, сохранились подтверждающие этот факт финансовые документы. Кроме того, из этой поездки никто не делал тайны - председатель СК России рассказал о ней на своей странице в одной из соцсетей, где разместил фотографии с отдыха.

"Другие же распространяемые фотографии Бастрыкина рядом с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом. Стоит заметить, что подобные вбросы стали появляться именно после задержания членов преступной группы следователями СК России", - указала официальный представитель следственного ведомства.

Кроме того в СК обратили внимание на тот факт, что именно во время пребывания председателя СК России летом 2018 года на Северном Кавказе родственники убитых Аслана Жукова и Фраля Шебзухова передали ему свои заявления. После этого уголовные дела по решению председателя СКР были переданы в Главное следственное управление СК России.

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Борьба с коррупцией в России, Следственный комитет России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.02.2019, 23:01
Гость: А чё?

Гундяев тоже не был лично знаком, а просто вручал ошибочно медальки по указивке с самого верха. Велели вручить и вручил. Приказы не обжалуют!
05.02.2019, 22:22
Гость: Поздравляю россиян

воры и убийцы принимают законы по которым нам жить.
05.02.2019, 22:17
Гость: "Не был,

не был, не был, не был... Даже рядом не стоял!" (с)
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