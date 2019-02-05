20:06

В субботу блогер отправился в Петербург на собрание со своими сторонниками

Алексею Навальному все сложнее монетизировать так называемые расследования ФБК. Отток подписчиков на каналах блогера наблюдается с момента провала фиктивной президентской кампании. А Навальный, судя по всему, остро нуждается в новых спонсорах.

В субботу блогер отправился в Петербург на собрание со своими сторонниками. Однако это мероприятие носило формальный характер. Внимательные журналисты выяснили, что реальной целью поездки была встреча с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Бизнесмена и блогера обнаружили выходящими из отеля Sokos на Васильевском острове с разницей в несколько минут. Интернет-расследователи предположили, что Навальный пытался выторговать у Пригожина «компенсацию» за прекращение вбросов против компании «Конкорд». Впоследствии информация подтвердилась.

В пресс-службе Пригожина подтвердили факт встречи, рассказав, что же на самом деле хотел Навальный.

«Евгений Викторович сообщил, что одной из тем обсуждения было предложение Алексея Навального прекратить нападки со стороны ФБК по теме школьного питания в обмен на лояльность на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге команде Навального, на что Евгений Викторович ответил ему «Я солдат на маршала не меняю», - говорится в сообщении.

Несколько дней назад ФБК опубликовал «расследование» против комбината «Конкорд», снабжающего питанием муниципальные учреждения столицы. Минздрав и Роспотребнадзор опровергли озвученную в материале информацию. Однако Навальный добился резонанса, который и стал основой для информационного шантажа петербургского бизнесмена.

Сам Навальный на новости о встрече с Пригожиным лишь пытается нелепо отшутиться в социальных сетях. Блогер легко продается и покупается, просто зарабатывая деньги – это подтверждается фактами его биографии.

Кражи у «Ив Роше» и «Кировлеса», сбор средств на «президентскую кампанию», заведомо обреченную на провал, в пример. А сейчас Навальный возжелал «откусить» жирный кусок от губернаторских выборов в Петербурге, однако попытка с треском провалилась.

