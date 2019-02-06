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Медведев сменил главу «Российских автомобильных дорог»

09:41 6.02.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Сергей Кельбах освобожден от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Его место займет Вячеслав Петушенко, который прошлым летом был назначен первым заместителем председателя правления «Росавтодора» по технической политике.

Как писал ранее РБК, одной из причин смены руководства мог стать срыв сроков строительства ЦКАД, которая должна была быть построена в 2018 году.

Вячеслав Петушенко работает в структурах «Росавтодора» с марта 2006 года. С сентября 2014-го он в течение года занимал пост заместителя министра транспорта Крыма и курировал дорожное строительство в регионе. После чего он был назначен на пост начальника «Центравтомагистрали».

Под руководством Петушенко была построена и реконструирована большая часть Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, а также реконструированы все вылетные магистрали Москвы.

Темы: Отставки и назначения в мире бизнеса, Строительство и реконструкция дорог в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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06.02.2019, 17:32
Гость: Питон

Российское правительство постоянно не справляется со своими обязанностями и в первую очередь из-за аморфного премьера он главный тормоз но друган президента рядом на горшках сидели поэтому его не трогают а он все свои просчеты сваливает на подчиненных министров и пытается их тасовать уже второй полетел.
06.02.2019, 15:54
Гость: На злобу дня

Очередная авария автобуса под Калугой говорит о том что минтранс уже давно не справляется со своими обязанностями. И ничего не делает для того чтобы максимально снизить число аварий на дорогах автотранспорта перевозящих пассажиров. А зачем, зарплату хорошую платят сколько аварий не происходит никого в минтрансе не наказывают зачем там ещё что то думать. Элементарно нужно ввести следующие правила:
1.Выдавать лицензии на перевозку пассажиров при соблюдении всех положений
2.Ограничить сроки эксплуатации транспорта на пассперевозках до 8 лет
3.Подбирать водителей с категорией классности как при СССР стаж не менее 8
лет, и категории пасажир. перевозок
4.Законодательно многократно усилить ответственность за аварии при пассаж.
перевозках как владельцев транспортных средств и водителей вплоть до
пожизненого заключения при массовой гибели по вине указанных лиц.
5.Ограничить выезд в период гололедицы автошины должны быть зимнего
варианта
6.Техосмотр проходить ежеквартально и всё должно указываться в технической
книге по пригодности транспортного средства к эксплуатации
Это ещё не полный перечень того что можно сделать для того чтобы аварийность на дорогах при пассажирских перевозках резко снизилась. Но никому и ничего не надо бездарная система на это не способна.
06.02.2019, 15:12
Гость: ВДВ

Вообще странно, как этот питерский дурачок , дружок Грефа попал на эту должность? Как Грефу это удалось
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