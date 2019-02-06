Медведев сменил главу «Российских автомобильных дорог»

09:41

Сергей Кельбах освобожден от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Его место займет Вячеслав Петушенко, который прошлым летом был назначен первым заместителем председателя правления «Росавтодора» по технической политике.

Как писал ранее РБК, одной из причин смены руководства мог стать срыв сроков строительства ЦКАД, которая должна была быть построена в 2018 году.

Вячеслав Петушенко работает в структурах «Росавтодора» с марта 2006 года. С сентября 2014-го он в течение года занимал пост заместителя министра транспорта Крыма и курировал дорожное строительство в регионе. После чего он был назначен на пост начальника «Центравтомагистрали».

Под руководством Петушенко была построена и реконструирована большая часть Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, а также реконструированы все вылетные магистрали Москвы.