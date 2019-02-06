В Москве задержали главу отдела таможни по подозрению во взяточничестве

11:03

Глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями центральной оперативной таможни Денис Афонин задержан сотрудниками ФСБ в Москве по подозрению в получении взятки.

По предварительным данным, начальник отдела в апреле 2018 года получил взятку в 347 тыс. руб. от одной из коммерческих организаций, импортирующей товары, сообщает РБК. Против компании начали административное производство, на нее наложили штраф.

По данным следствия, начальник за взятку обещал снизить наложенные на фирму санкции и прекратить проверку. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки). Сейчас следователи решают вопрос о заключении главы отдела под стражу.

Позднее в официальной группе СК в WhatsApp сообщили, что следователи в среду, 6 февраля, попросят суд арестовать Афонина.

В ноябре 2018 года силовики задержали замначальника таможни Московской области, его заподозрили в получении взятки в размере более 11 млн руб. Против него завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК. По данным следствия, подозреваемый получил взятку за то, чтобы не продолжать проверку против одной из компаний.