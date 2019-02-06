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В Москве задержали главу отдела таможни по подозрению во взяточничестве

11:03 6.02.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями центральной оперативной таможни Денис Афонин задержан сотрудниками ФСБ в Москве по подозрению в получении взятки. 

По предварительным данным, начальник отдела в апреле 2018 года получил взятку в 347 тыс. руб. от одной из коммерческих организаций, импортирующей товары, сообщает РБК. Против компании начали административное производство, на нее наложили штраф.

По данным следствия, начальник за взятку обещал снизить наложенные на фирму санкции и прекратить проверку. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки). Сейчас следователи решают вопрос о заключении главы отдела под стражу.

Позднее в официальной группе СК в WhatsApp сообщили, что следователи в среду, 6 февраля, попросят суд арестовать Афонина.

В ноябре 2018 года силовики задержали замначальника таможни Московской области, его заподозрили в получении взятки в размере более 11 млн руб. Против него завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК. По данным следствия, подозреваемый получил взятку за то, чтобы не продолжать проверку против одной из компаний.

Темы: Москва, Борьба с коррупцией в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ), Федеральная таможенная служба РФ
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Комментарии читателей
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06.02.2019, 20:03
Гость: Варвара

Помните анекдот? - Чем больше я узнаю таможенников, тем больше я люблю гаишников!
06.02.2019, 15:31
Гость: А чё?

По сенаторам лимит уже исчерпан?
06.02.2019, 12:21
Гость: D.D.

Да вы че! - эттж беспредел!!
Человек несет государеву службу на самом острие обстоятельств неодолимой силы, по всея дни и ночи в горниле авторитетных форс-мажоров и под лавиной непредвиденных обстоятельств статусных иммунитетов, - а его в узилище?!
...а не злой ли это умысел коварных шатальщиков устоев?..
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