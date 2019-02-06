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СК объявил в розыск двоих подозреваемых по «делу Арашуковых»

15:56 6.02.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Следственный комитет России объявил в розыск руководителей филиалов газораспределительных компаний Уали Евгамукова и Умара Калмыкова по «делу Арашуковых», которых обвиняют в хищении газа на 30 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, Евгамуков является и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис», а Калмыков занимает должность исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске.

«Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фото с сайта kavkaz-uzel.eu

По данным следствия, скрывшиеся топ-менеджеры входили в организованное преступное сообщество, которым руководил советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его сын — член Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков обвиняется в убийствах. Вместе с ними арестован их родственник Руслан Арашуков, возглавлявший газовые структуры в Астрахани», а также четверо предполагаемых сообщников.

С 2002 года, как подсчитали в СК, было похищено газа на 31 миллиард рублей. В ведомстве назвали причиненный ущерб невзыскиваемой дебиторской задолженностью, которую невозможно возместить. 31 января Басманный суд Москвы до 30 марта арестовал Рауля и Руслана Арашуковых — отца и двоюродного брата сенатора. Самого политика задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации и в тот же день поместили под стражу.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России, Расследования в России, Газпром
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Комментарии читателей
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06.02.2019, 20:00
Гость: макару

Претендуешь,Макарушка?Поздновато,староват,да и хлебом с газом не обижен.
06.02.2019, 17:58
Гость: А как же,

Миллер.
06.02.2019, 17:37
Гость: SL

Да они с пиар мартышком поделились уже на Канарах
Все комментарии (6)
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