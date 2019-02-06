Саратовских учителей снова вывели на уборку снега
Директор школы № 78 из Саратова привлек к уборке снега учителей, у которых был методический день. Фотографии работников образования с лопатами в руках появились в социальной сети «ВКонтакте».
В подписи к снимкам говорится, что преподаватели никаких заявлений на проведение уборки не писали, а их просто выдернули на улицу вместо проверки журналов успеваемости и оформления документов.
Как сообщило ИА «Версия-Саратов», администрация города пообещала провести служебную проверку факту по участия учителей в уборке снега.
Фото: "ВКонтакте"
Это не первый случай в Саратове, когда педагогов привлекали к расчистке территории от осадков. В конце января в Сети появились фотографии, на которых учителя школы номер 95 собирали снег в мешки для мусора.
В ходе разразившегося скандала администрация города провела проверку и выяснилось, что преподавателей на мороз выгнали районные чиновники и руководство учебного заведения.
По итогам разбирательства начальника отдела администрации Октябрьского района уволили, а его заместителю и директору школы объявили выговор.
После этого мэр Саратова призвал не привлекать учителей к уборке снега.