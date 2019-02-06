Саратовских учителей снова вывели на уборку снега

20:20

Директор школы № 78 из Саратова привлек к уборке снега учителей, у которых был методический день. Фотографии работников образования с лопатами в руках появились в социальной сети «ВКонтакте».

В подписи к снимкам говорится, что преподаватели никаких заявлений на проведение уборки не писали, а их просто выдернули на улицу вместо проверки журналов успеваемости и оформления документов.

Как сообщило ИА «Версия-Саратов», администрация города пообещала провести служебную проверку факту по участия учителей в уборке снега.

Фото: "ВКонтакте"

Это не первый случай в Саратове, когда педагогов привлекали к расчистке территории от осадков. В конце января в Сети появились фотографии, на которых учителя школы номер 95 собирали снег в мешки для мусора.

В ходе разразившегося скандала администрация города провела проверку и выяснилось, что преподавателей на мороз выгнали районные чиновники и руководство учебного заведения.

По итогам разбирательства начальника отдела администрации Октябрьского района уволили, а его заместителю и директору школы объявили выговор.

После этого мэр Саратова призвал не привлекать учителей к уборке снега.