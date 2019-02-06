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Саратовских учителей снова вывели на уборку снега

20:20 6.02.2019
Фото: vk.com/64saratov
Фото: vk.com/64saratov
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Директор школы № 78 из Саратова привлек к уборке снега учителей, у которых был методический день. Фотографии работников образования с лопатами в руках появились в социальной сети «ВКонтакте».

В подписи к снимкам говорится, что преподаватели никаких заявлений на проведение уборки не писали, а их просто выдернули на улицу вместо проверки журналов успеваемости и оформления документов.

Как сообщило ИА «Версия-Саратов», администрация города пообещала провести служебную проверку факту по участия учителей в уборке снега.

Фото: "ВКонтакте"

Это не первый случай в Саратове, когда педагогов привлекали к расчистке территории от осадков. В конце января в Сети появились фотографии, на которых учителя школы номер 95 собирали снег в мешки для мусора.

В ходе разразившегося скандала администрация города провела проверку и выяснилось, что преподавателей на мороз выгнали районные чиновники и руководство учебного заведения.

По итогам разбирательства начальника отдела администрации Октябрьского района уволили, а его заместителю и директору школы объявили выговор.

После этого мэр Саратова призвал не привлекать учителей к уборке снега.

Темы: Россия, Саратов, Бюрократия и чиновничество в России, Образование в России, Российские школьники
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Комментарии читателей
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07.02.2019, 00:17
Гость: Как трудно жыть без Бэнтли

Снег в Финляндии, Швеции, Канаде и на Аляске очень редок. Техники там нет. Территории возле ихних школ, детсадов и администраций редки, малы и вообще все заросли валежником. Мммда...А может всё проще - директора школ и заведующие департаментом образования там не оскотинились и не держатся за свои стулья, а?
06.02.2019, 23:40
Гость: Сергей

Дебилизм крепчает. Всем писак за справедливость вопрос: кого, надо было выгонять, чтобы расчистить территорию школы? Учеников,или старого дворника за копейки?! Помню;когда мы учились,расчищали только тропинку от школы до дороги и ничего,любой снегопад,как то не мешал учиться . А теперь;кому нужны эти огромные территории вокруг школ,детских садиков,администраций и тд. Техники нет,а туда же.Хотим как на западе,где и снег то выпадает редко. Ничего,не переломаются.Как нам говорили - физический труд полезен для гуманитариев.
06.02.2019, 23:11
Гость: Как трудно жыть без Бэнтли

Пока не применят статью 127.2.в части "в" не успокоятся. А статья может стать вполне реальной, но тока не в нашей стране.
Использование рабского труда
(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
1. Использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг),
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении несовершеннолетнего;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения;
д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового.
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