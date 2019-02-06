Роскосмос предложил готовить юристов к территориальным спорам из-за Луны

18:26

Госкорпорация "Роскосмос" совместно с Российской академией наук считают необходимым начать подготовку специалистов по космическому праву для отстаивания интересов России в случае появления территориальных споров при освоении Луны.

"Считать необходимым… разработать план юридического обеспечения интересов Российской Федерации в потенциально возможных территориальных спорах и поручить профильным вузам (МГУ, РУДН и др.) подготовку необходимого числа специалистов по космическому праву", - приводит РИА Новости цитату из их соместного документа.

Экс-директор Института космических технологий РУДН Геннадий Райкунов рассказал агентству, что необходимость в подготовке юристов по космическому праву связана с возникшими в последние годы притязаниями иностранных компаний на присвоение себе территорий и полезных ископаемых на Луне.

"Во-первых, коммерсанты в США и в других странах пытались и пытаются продавать участки на Луне. С юридической позиции нужно давать ответ на такие притязания. Во-вторых, стоит вопрос о добыче полезных ископаемых на Луне и возникает вопрос о том, как реагировать на их присвоение. То есть возникает ряд вопросов, которые не урегулированы на законодательном уровне", - сказал Райкунов.

В то же время согласно статье 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, утвержденном генеральной ассамблеей ООН в 1979 году, "Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".