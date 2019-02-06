]]> ]]>
Главная В России Новости

Роскосмос предложил готовить юристов к территориальным спорам из-за Луны

18:26 6.02.2019
Материалы по теме:

Госкорпорация "Роскосмос" совместно с Российской академией наук считают необходимым начать подготовку специалистов по космическому праву для отстаивания интересов России в случае появления территориальных споров при освоении Луны.

"Считать необходимым… разработать план юридического обеспечения интересов Российской Федерации в потенциально возможных территориальных спорах и поручить профильным вузам (МГУ, РУДН и др.) подготовку необходимого числа специалистов по космическому праву", - приводит РИА Новости цитату из их соместного документа.

Экс-директор Института космических технологий РУДН Геннадий Райкунов рассказал агентству, что необходимость в подготовке юристов по космическому праву связана с возникшими в последние годы притязаниями иностранных компаний на присвоение себе территорий и полезных ископаемых на Луне.

"Во-первых, коммерсанты в США и в других странах пытались и пытаются продавать участки на Луне. С юридической позиции нужно давать ответ на такие притязания. Во-вторых, стоит вопрос о добыче полезных ископаемых на Луне и возникает вопрос о том, как реагировать на их присвоение. То есть возникает ряд вопросов, которые не урегулированы на законодательном уровне", - сказал Райкунов.

В то же время согласно статье 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, утвержденном генеральной ассамблеей ООН в 1979 году, "Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".

Темы: Космические исследования и открытия, Роскосмос
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.02.2019, 01:39
Гость: mejn

Нет у России сейчас уже возможности на Лунные проекты.Уехал паровоз,остались эффективные менеджеры.Так что продавайте дальше сибирскую тайгу китайцам и не дурите народ.Кроме как продавать сырье и присваивать деньги эта власть не умеет ничего.
07.02.2019, 01:39
Гость: John

Луна полностью принадлежит Америке, потому что первый прилунившийся астронавт Армстронг был американцем. Это как с высадкой Колумбом первыми в Америку высадились американцы, поэтому Америка принадлежит американцам.
07.02.2019, 00:35
Гость: проф. Преображеский - Как креативно

Зачем там стадионы строить - кратеры и есть готовые стадионы.
Только скамейки поставить и............футбол
Все комментарии (23)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.