Александр Проханов. «Чёрный ворон, что ты вьёшься?..»

Коррупционеры страшны тем, что они предпочли «золотого тельца», личные богатства и наживу служению, присяге на верность народу, преданности своему государству



Рисунок Геннадия Животова с сайта zavtra.ru

Русская мечта - о могучем государстве, о цветущем царстве, цветение которого связано с благоденствием людей, населяющих это царство. Русская мечта - о человеческом бытии, наполненном божественной справедливостью. Справедливость - это не плод человеческих уложений. Справедливость изначальна, она появилась вместе с рождением Вселенной.

Божественная справедливость - это закон, на котором зиждется мироздание. Это такой же непреложный закон, как закон всемирного тяготения.

Архитекторы, возводя храм, дворец или жилой дом, учитывают закон всемирного тяготения. Колонны, поддерживающие купол - это борьба с притяжением. Убери колонны - и купол рухнет.

Замковый камень противодействует притяжению земли прочностью и упругостью свода. Убери замковый камень - и свод рухнет. Если у сооружения смещён центр тяжести, вес здания становится тяжелее опор, и здание падает.

Если государство, которое мы строим, царство, которое созидаем, не учитывает всемирный закон, коим является справедливость, такое здание, такое царство - будут разрушены. Государство должно быть построено по закону божественной справедливости.

Коррупция страшна не только тем, что из обшей народной копилки выхватывается общенародное состояние, уносится стяжателями в свои хранилища, обрекая на бедность, голод, болезни весь остальной народ. Коррупционеры страшны тем, что они предпочли «золотого тельца», личные богатства и наживу служению, присяге на верность народу, преданности своему государству.

Они куплены, и потому они - предатели. Они куплены врагами, и свои неправедно нажитые деньги держат в иностранных банках, тайно являются гражданами других империй и цивилизаций.

Ради своих сбережений они готовы пойти на измену и предательство собственной Родины. Каждый коррупционер, большой или малый, - это пробоина в борту государства, это течь, через которую вода поступает в трюмы государственного корабля. Мы слышим нарастающее хлюпанье и порой не знаем, откуда оно. Это хлюпает чёрный рассол, готовый потопить наш русский ковчег.

Государство Саддама Хусейна было самым крепким государством Ближнего Востока. Армия Саддама Хусейна была самой могущественной. Он не боялся вторжения, потому что верил: армия даст отпор, американцы будут сокрушены и повергнуты. Но американцы купили на корню всю гвардию Саддама Хусейна, и она предала своего вождя, предала своё государство.

Генералы Саддама Хусейна были повинны в уничтожении Ирака, а впоследствии, находясь в услужении у купивших их иностранцев, способствовали созданию террористического ИГИЛа*.

В нашем обществе сегодня кумиром является «золотой телец». Алчность, поклонение злату исключает служение, исключает подвиг, исключает божественный героизм.

Можно ли было купить триста спартанцев, которые дали бой персам у Фермопил? Можно ли было купить 28 гвардейцев-панфиловцев, которые остановили немецкие танки под Волоколамском? Можно ли было купить Шестую воздушно-десантную роту, вставшую на пути чеченских боевиков?

Арестованный в Совете Федерации сенатор Рауф Арашуков и его родня украли столько денег, что своей кражей умертвили множество больных раком детей, не находящих средств для излечения. Множество инвалидов, не имеющих денег, чтобы купить лекарства, умирающих безвременно. Множество талантливых, одарённых людей, не сумевших в силу своей бедности получить прекрасное образование и пополнить ряды наших будущих Нобелевских лауреатов.

Своими злодеяниями этот сенатор - не только враг государства, он не только преступил уголовное законодательство. Он - враг человечества. Он остановил развитие человечества. Он - оглобля, вставленная в колесо мирового развития.

Россия остановилась, она застряла в коррупции, ей не хватает дыхания, чтобы наполнить лёгкие долгожданным порывом. Её несметные богатства ручейками, протоками, огромными руслами утекают прочь, скрываются из вида, оставляют Россию на огромной отмели, на которой она лежит, как рыба на безводье, хлюпая жабрами и вяло поднимая свой хвост.

Человечество полнится страхами, ожидая мировой катастрофы. Оно ждёт, что вот-вот на Землю упадёт чудовищный метеорит, пылью затмит Солнце и всё живое погибнет. Арестованный в Совете Федерации сенатор - это метеорит, который уже упал.

Поднятое им и его подельниками облако пыли уже затмило русское солнце. Эта пыль отравляет воды, от неё чахнут леса, чахнет литература, театр, армия. Это явление, которое пришло сюда из чёрной дыры Вселенной. Это чудовищный газопровод, проложенный из чёрной дыры Вселенной в нашу земную жизнь. И на вентилях этой страшной трубы сидят коррупционеры.

События в Венесуэле - это торжество коррупционеров. Американцы, обладающие несметными богатствами, купили их, как купили множество прежних предателей, как купили гвардию Саддама Хусейна.

У этих коррупционеров нет национальных интересов, они защищают интересы Соединённых Штатов Америки, которые управляют ими, дают политические советы, поддерживая деньгами и военной силой. Это десант Америки, который уничтожает Венесуэлу без применения воздушных армий и авианосцев.

События в Венесуэле больно ранят Россию не только тем, что там при перевороте погибнут наши баснословные инвестиции. Не только тем, что с концом республики Чавеса уменьшится наше влияние в Латинской Америке. События в Венесуэле рассказывают нам о технологиях оранжевой революции, которая вновь приближается к границам России.

Остановленная на Болотной площади в 2011 году, оранжевая революция вновь изливается из своего кратера и готова захлестнуть ядовитой магмой московские улицы.

Оранжевая революция, происходящая сейчас в Венесуэле, не далека от России. Она не отделена океанами, не отделена материками. Она здесь, близко, гнездится в пределах Садового кольца.

Сегодняшняя Россия, восстав из пепла девяностых годов, имеет мощное вооружение, прекрасные оборонные заводы, сильную армию, растущий флот. Но у нас в тылу, в нашей сердцевине, сидят диверсанты. Они одобряют любое действие Америки, будь то выход американцев из стратегических договоров или поддержка киевской агрессии на Донбассе, или американские бомбовые удары по сирийским позициям.

Это «подполье» осуждает любые действия государства Российского. Внушить отвращение народа к своему государству - вот цель бесчисленных либеральных пропагандистов, их радиостанций, телеканалов, газет.

По России несётся волна телефонного терроризма. Телефонные звонки волнами катятся от Тихого океана до Смоленска, пугая взрывами в университетах, больницах, торговых центрах. Эта волна сеет панику, заставляет бежать нас с рабочих мест, оставлять свои посты на электростанциях, в операционных, в научных лабораториях. Она сеет страх внутри народа, парализует нашу волю, стремление к творчеству.

Это акт войны, это действия, направленные на тотальное уничтожение. Мы находимся в состоянии войны, но по-прежнему боимся это признать. Мы - гедонисты, хотим развлекаться, радуемся той цветной перламутровой завесе, что отделяет нас от жёстокой огнедышащей реальности. Мы боимся признаться в том, что враг при дверях, двери распахнуты и сквозь распахнутые двери в наш дом движутся волны тьмы.

Силовики, которые отвечают за сбережение государства, видят грозящую государству опасность. Аресты коррупционеров - это действия, которые в условиях близкой войны уничтожают окопавшихся в тылу диверсантов. Борьба с коррупционерами - это не борьба с экономическими преступлениями. Это борьба за сбережение государства, борьба с врагом, который действует за линией фронта.

Сражаясь с диверсантами, СМЕРШ прибегает к самым изощрённым приёмам. Это легендированные банды, это радио- и интернет-ловушки, это профилактика преступлений, это социальная педагогика.

Арест сенатора Арашукова в Совете Федерации на глазах у других сенаторов - пример такой педагогики. Остальные сенаторы, которые ни жестом, ни криком не воспротивились аресту своего собрата, теперь тщательно проверят свои счета, свои декларации, в которых указана или не указана недвижимость за границей. Ибо этот удел может постичь и других представителей государственной власти.

Педагогика, продемонстрированная силовиками в Совете Федерации, может быть повторена на коллегии Министерства обороны, среди высокопоставленного генералитета. Она может быть повторена на заседании правительства. Быть может, даже на собрании Священного синода.

Множество голосов требует восстановления смертной казни по отношению к коррупционерам. Поможет ли это?

Коррупционеры - это таинственный возобновляемый природный ресурс. Одни коррупционеры «срезаются», их место занимают другие, и те, с первых шагов, начинают воровать и грабить. Это явление - загадочная клептомания, охватившая огромные пласты российского чиновничества.

В обществе действуют силы, которые принуждают этих чиновников к хищениям. Этой силой является коррупционная система. Это она поставляет коррупционеров во все органы власти. Она восполняет утраты, если срезается часть коррупционеров.

Газ, который украли кавказские воры, лишив этого газа население Северного Кавказа, расхищается по всему движению газовых труб. Эти коррупционеры, как вороны, сидящие на проводах, нависнув своими клювами по всему протяжению газопровода «Сила Сибири», над «Северным потоком», а теперь и над «Южным…». Убери одного из воронов, и на его место сядет другой. Коррупционная система воспроизводит воров и стяжателей. Эта система зиждется на религии «золотого тельца». Эта религия исключает служение, исключает честность и подвижничество. Воры и грабители возобновляются, как голова дракона, которую отсекает меч богатыря.

Пушкин писал:

Одна заря сменить другую

Спешит, дав ночи полчаса.

Одна чёрная заря коррупции сменяет другую, оставляя солнечному свету лишь краткий миг среди сгустившейся тьмы.

Русская мечта убеждает нас, что русское движение вперёд неизбежно. Построенное на развалинах 1991 года сегодняшнее государство совершит рывок. Это не рывок технологий, не рывок в цифросфере. Это рывок - в общественном развитии.

Мы совершим гигантские всенародные усилия, чтобы избавиться от этой чёрной тьмы, от этого воронья, которое выклёвывает у сегодняшней России глаза. Ясный Сокол русской истории в очередной раз срежет полёт Чёрного ворона, считающего Россию своей добычей.

* Организация «Исламское государство» (ИГИЛ) признана террористической и запрещена в РФ в соответствии с решением Верховного суда АКПИ 14-1424С от 29 декабря 2014 года