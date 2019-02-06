Суд продлил арест Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

17:22

Тверской суд Москвы продлил арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина до 8 апреля. Об этом сообщил ТАСС.

Соответствующее ходатайство подавали следователи в преддверии истечения последнего срока ареста, который заканчивается 8 февраля.

На заседании мать Александра Кокорина обращалась к судье с просьбой выпустить сына из-под стражи под залог в 10,4 миллиона рублей.

Адвокаты, в свою очередь, приводили те же доводы, что и на других заседаниях. Они ходатайствовали о снятии ареста со своих подзащитных тем, что футболисты не скрывались от следствия и более того, сами пришли с повинной, загранпаспорта у них забрали, а значит выезд из страны им закрыт.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что его подзащитный не может оставаться в СИЗО, так как после операции на коленном состоянии ему нужна реабилитация под наблюдением медиков.

Срок ареста Кокорину и Мамаеву продлевают во второй раз. В октябре суд отправил их в СИЗО до конца декабря, затем постановил оставить игроков в «Бутырке» до 8 февраля. Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

В октябре футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва у них возник конфликт с водителем телеведущей Ольги Ушаковой на парковке гостинцы «Пекин». Затем от рук футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.