ФСБ задержала членов банды фальшивомонетчиков, действовавших в 20 регионах

10:57

ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Операция прошла в столичном регионе и в Дагестане совместно с МВД.

Известно, что преступники изготавливали и сбывали "высококачественные поддельные денежные знаки", а контролировали их из-за рубежа.

Сейчас задержанных проверяют на причастность к финансированию терроризма.

При обысках у них нашли поддельные купюры, технологическое оборудование с клише для печати денег и средства воспроизводства элементов защиты банкнот. Возбуждено девять уголовных дел.

В октябре в Дагестане пресекли деятельность нескольких подпольных лабораторий фальшивомонетчиков, которые принадлежали задержанным сегодня членам банды.