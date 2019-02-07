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ФСБ задержала членов банды фальшивомонетчиков, действовавших в 20 регионах

10:57 7.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Операция прошла в столичном регионе и в Дагестане совместно с МВД.

Известно, что преступники изготавливали и сбывали "высококачественные поддельные денежные знаки", а контролировали их из-за рубежа.

Сейчас задержанных проверяют на причастность к финансированию терроризма.

При обысках у них нашли поддельные купюры, технологическое оборудование с клише для печати денег и средства воспроизводства элементов защиты банкнот. Возбуждено девять уголовных дел.

В октябре в Дагестане пресекли деятельность нескольких подпольных лабораторий фальшивомонетчиков, которые принадлежали задержанным сегодня членам банды.

Темы: Фальшивомонетчики и борьба с ними, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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07.02.2019, 20:13
Гость: Андрей

Сказано, что возбуждены уголовные дела, но не сказано, по каким статьям. Понятно, что это точно изготовление фальшивых денег и бандитизм (ну раз это банда). А убийство? Ну не верится, чтобы у такой мощной банды, действовавшей аж в 20 регионах, не было подразделения киллеров или хотя бы просто бойцов для криминальных разборок.
07.02.2019, 15:17
Гость: Старый евrей

Уголовщина не имеет национальности, правда?
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