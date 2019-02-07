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Google удалил из выдачи более 70% запрещенного в России контента

11:29 7.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Корпорация Google удалила из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, которые есть в реестре запрещенной информации. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого реестра доменных имен и сетевых адресов, распространение которых запрещено в РФ.

Отмечается, что из выдачи Google удалены уже 73% ссылок. В Роскомнадзоре эту информацию не прокомментировали, отметив лишь, что с американской компанией успешно налажен диалог.

«Между Роскомнадзором и Google налажены конструктивный диалог и сотрудничество. В настоящий момент результатами этого сотрудничества мы удовлетворены», — сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Ранее в феврале сообщалось, что за первые шесть месяцев 2018 года от российских госорганов к Google поступило 19 192 запроса на удаление контента. Всего от государственных органов в мире за этот период корпорация получила 25 534 подобных запроса. Таким образом, на Россию приходится порядка 75% от всех мировых запросов.

Значительное число запросов на удаление от российских госорганов (18%) касалось информации, защищенной авторским правом. При этом впервые с января 2016-го запросы на удаление контента, представляющего угрозу национальной безопасности, оказались не на первом месте.

По информации «Российской газеты», на конец июня 2018 года Google удовлетворил 79% обращений российских властей.

Темы: Интернет в России, Google, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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07.02.2019, 21:09
Гость: gvozd

мнда?
интересненько.
а мои посты гугл обычно даже не показывает никому.
мол и не было никаких постов.
наверное потому что я сатанистов ругаю, а не путена.
07.02.2019, 20:12
Гость: Гость

Я тоже написала очень гадкий комментарий в Гугле об одном нашем государственном органе. Некоторое время он был в общем доступе, а потом почему-то исчез - наверное наши власти также попросили. Тогда уже просить пришлось мне - чтобы его вернули обратно. И знаете вернули - я очень удивилась, что его до сих пор не убрали. Даже уведомление мне на днях Гугл прислал, какой мой отзыв оказался полезным - его уже столько людей просмотрело. А ведь наши власти - это настоящие американские марионетки, я же наоборот - враг, ватница, агент Кремля. Причем, в отличие от нашей власти, я ведь никак не могу наказать Гугл - я просто попросила. Видите как в жизни бывает - обычная просьба "врага" оказалась важнее требования своих же марионеток...
07.02.2019, 17:07
Гость: gvozd

любому должно быть Очевидно, что когда кто то решает за вас. Что вам можно читать, а что нельзя - вы перестаете быть свободным и даже дееспособным человеком.
вы становитесь рабом олигархии или государства, кому как больше нравится.
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