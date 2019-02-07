Google удалил из выдачи более 70% запрещенного в России контента

11:29

Корпорация Google удалила из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, которые есть в реестре запрещенной информации. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого реестра доменных имен и сетевых адресов, распространение которых запрещено в РФ.

Отмечается, что из выдачи Google удалены уже 73% ссылок. В Роскомнадзоре эту информацию не прокомментировали, отметив лишь, что с американской компанией успешно налажен диалог.

«Между Роскомнадзором и Google налажены конструктивный диалог и сотрудничество. В настоящий момент результатами этого сотрудничества мы удовлетворены», — сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Ранее в феврале сообщалось, что за первые шесть месяцев 2018 года от российских госорганов к Google поступило 19 192 запроса на удаление контента. Всего от государственных органов в мире за этот период корпорация получила 25 534 подобных запроса. Таким образом, на Россию приходится порядка 75% от всех мировых запросов.

Значительное число запросов на удаление от российских госорганов (18%) касалось информации, защищенной авторским правом. При этом впервые с января 2016-го запросы на удаление контента, представляющего угрозу национальной безопасности, оказались не на первом месте.

По информации «Российской газеты», на конец июня 2018 года Google удовлетворил 79% обращений российских властей.