]]> ]]>
Главная В России Новости

Суд освободил экс-полковника ГРУ Квачкова из-за декриминализации статьи УК

13:02 7.02.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова из колонии, где он отбывал наказание по 282 статье УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Это решение суда связано с частичной декриминализацией статьи. Об этом сообщил портал «Медиазона» со ссылкой на слова адвоката Квачкова Андрея Виканова.

Квачков выйдет на свободу предположительно 19 февраля, когда решение вступит в законную силу.

Бывший полковник ГРУ был осужден за возбуждение ненависти в августе 2017 года. Причиной этому послужило видеообращение, которое он записал в мордовской колонии во время отбывания наказания по делу о подготовке вооруженного мятежа.

В его словах суд усмотрел призывы к насилию против представителей власти и приговорил экс-полковника к полутора годам заключения в колонии строгого режима.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. С этого момента уголовная ответственность за экстремизм в интернете и прессе наступает, если человек совершил нарушение более одного раза за год.

Владимир Квачков стал широко известен после того, как его обвинили в покушении на Анатолия Чубайса в 2005 году. Суд присяжных дважды оправдал его.

Темы: Спецслужбы, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Российские спецслужбы и разведка, Расследования в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.02.2019, 20:53
Гость: иван

полковник ГРУ Квачков *прошел* 3 войны патриот и честный человек ученый если бы его не боялись то не посадили на 13 лет в тюрьму
07.02.2019, 20:04
Гость: славянин - ложь и конспирология опутали всю власть

Все мы видим и знаем пороки сегодняшнего прогнившего режима власти. Воровская олигархия из 90-х продолжает выкачивать ресурсы из страны. Офшоры. Поборы. Акцизы. Коррупция. У власти нет никакой стратегии развития. Экономика сырьевая и отсталая. Страна не развивается.
\\\\\\\\\\
Во многом в действиях власти больше вранья и клеветы. Странно уже то, что Суд Присяжных оправдывает русского офицера, а власти снова шьют ему срок и снова сажают в тюрьму. Беспредел. Где здесь вообще законность и справедливость? Квачкову предлагаю присоединиться или к Платошкину или к Болдыреву.
07.02.2019, 20:03
Гость: Тогда непонятно?

А чем же он прославился? Что эпичного совершил?
Все комментарии (54)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.