Суд освободил экс-полковника ГРУ Квачкова из-за декриминализации статьи УК

13:02

Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова из колонии, где он отбывал наказание по 282 статье УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Это решение суда связано с частичной декриминализацией статьи. Об этом сообщил портал «Медиазона» со ссылкой на слова адвоката Квачкова Андрея Виканова.

Квачков выйдет на свободу предположительно 19 февраля, когда решение вступит в законную силу.

Бывший полковник ГРУ был осужден за возбуждение ненависти в августе 2017 года. Причиной этому послужило видеообращение, которое он записал в мордовской колонии во время отбывания наказания по делу о подготовке вооруженного мятежа.

В его словах суд усмотрел призывы к насилию против представителей власти и приговорил экс-полковника к полутора годам заключения в колонии строгого режима.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. С этого момента уголовная ответственность за экстремизм в интернете и прессе наступает, если человек совершил нарушение более одного раза за год.

Владимир Квачков стал широко известен после того, как его обвинили в покушении на Анатолия Чубайса в 2005 году. Суд присяжных дважды оправдал его.