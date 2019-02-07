Освобожденного Квачкова готовы принять в ЛДПР

16:20

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал помочь экс-полковнику ГРУ Владимиру Квачкову адаптироваться к нормальной жизни и избавиться от мыслей о революции. Он отметил, что партия готова рассмотреть вопрос принятия Квачкова в свои ряды, передает радио «Говорит Москва».

«Давайте будем привлекать его к общественной деятельности, чтобы он спокойно провел какие-то пару лет своей жизни. Может быть, какой-то опыт передал молодежи – не радикальный, а связанный с патриотическими мотивами. Мы готовы с ним встретиться, посмотреть его взгляды. Что-то там связанное было с покушениями, с призывами к терроризму, какие-то арбалеты. Это может быть эксцесс в поведении: человек был ультрапатриотом и остается таким и искал способ, как ему защитить свою родину», — считает Жириновский.

Он отметил, что Квачкову нужно помочь в адаптации, чтобы тот осознал - революций в стране больше быть не может. При этом они назвал экс-полковника ультрапатриотом России.

«Наши депутаты готовы с ним встретиться и помочь ему в адаптации к нормальной мирной жизни. Если он захочет – мы рассмотрим вопрос членства в партии», - заключил политик.

Владимир Квачков стал широко известен после того, как его обвинили в покушении на Анатолия Чубайса в 2005 году. Суд присяжных дважды оправдал его. На следующий день после оправдания его снова арестовали, однако в этот раз причина была — подготовка вооруженного мятежа. В феврале 2013 года его приговорили к 13 годам колонии, а позднее скостили срок до восьми лет.

Затем Квачкова осудили за возбуждение ненависти в 2017 году из-за видеообращения, которое он записал в мордовской колонии. Суд усмотрел в его словах призывы к насилию против представителей власти. Квачкову дали полтора года строгого режима. Сегодня Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ в связи с декриминализацией статьи о возбуждении ненависти (282 УК). Квачков выйдет на свободу 19 февраля, когда решение вступит в законную силу.