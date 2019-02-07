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Россия выделила Кубе кредит в 38 млн евро на покупку военной техники

18:03 7.02.2019
Флаг Кубы. Фото с сайта Pixabay.com
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Москва подписала кредитное соглашение с Кубой, которое подразумевает выделение островному государству €38 млн на приобретение российской военной техники. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны», — заявил он в интервью изданию «Коммерсант».

Он пояснил, что соглашение было подписано в рамках программы технологического сотрудничества между странами, которое по большей части касается проектов по укреплению оборонного сектора Кубы, отмечают «Известия».

Договоренности о предоставлении Россией кредита Кубе на €38 млн по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) выгодны для обеих стран. Так прокомментировали агентству ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова высказывания  Дмитрия Шугаева.

Кроме того, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Москва окажет Гаване помощь в восстановлении парка самолетов кубинских авиакомпаний.

Темы: Россия, Куба, Вооружения в мире
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Комментарии читателей
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07.02.2019, 22:19
Гость: Бывший

Какие чудесные стихи! А у автора ник есть? Или главный принцип инфо-бойца - анонимность?
07.02.2019, 22:18
Гость: Константин

А Вы не знаете, что Америка предоставляет кредиты на закупку СВОЕЙ военной продукции? И возможно это предоплата за аренду ракетной базы.
И последнее. Спросите Вашего админа на работе, сколько стоит стоящий в Вашем кабинете принтер, и сколько стоит картридж к нему? И как часто он покупает эти картриджи?
07.02.2019, 22:02
Гость: НХ

Отметились радетели за российские деньги. Ну, мужики, надо хотя бы иногда мыслить не как домохозяйка на кухне, а с учётом стратегических интересов России. У нашей страны что - сегодня очень много сторонников, поддерживающих её в международных организациях и не выполняющих безропотно все указания США? Куба - в числе таких стран. США при Трампе опять начали давить на Кубу и готовят против неё военные провокации. В этих условиях Куба попросила кредит в 38 млн евро на покупку военной техники для поддержания своей обороноспособности. Сумма - плёвая по сравнению, например, с 40-50 миллиардами долларов (по данным Глазьева), которые заработали и вывезли из страны спекулянты после девальвации рубля. Или 26,5 миллиардов, которые ушли из страны в 2018 г.(официальные данные). Так что не там вы хотите сэкономить.
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