Россия выделила Кубе кредит в 38 млн евро на покупку военной техники

18:03

Москва подписала кредитное соглашение с Кубой, которое подразумевает выделение островному государству €38 млн на приобретение российской военной техники. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны», — заявил он в интервью изданию «Коммерсант».

Он пояснил, что соглашение было подписано в рамках программы технологического сотрудничества между странами, которое по большей части касается проектов по укреплению оборонного сектора Кубы, отмечают «Известия».

Договоренности о предоставлении Россией кредита Кубе на €38 млн по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) выгодны для обеих стран. Так прокомментировали агентству ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова высказывания Дмитрия Шугаева.

Кроме того, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Москва окажет Гаване помощь в восстановлении парка самолетов кубинских авиакомпаний.