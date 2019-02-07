Жителя Бурятии обвинили в краже валежника

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Жителя Бурятии оштрафовали за кражу валежника. Инцидент произошел 1 февраля, однако о нем стало известно только 6 февраля благодаря появившимся роликам в Youtube, на которых видно как мужчине выписывают штраф.

«Я не рубил, я собирал же!» — удивляется мужчина, которого сотрудник лесхоза назвал черным лесорубом. «А если собирал, то статья „кража“. Это уголовная статья», — ответил инспектор

Обвиненный в краже валежника мужчина попытался сослаться на закон, который разрешает собирать валежник. «Не можете вы где попало ходить и собрать, и увезти», — не согласился инспектор.

По данным бурятского телеканала «АТВ», инцидент произошел, когда госинспекторы агентства лесного хозяйства Бурятии в ходе рейда по Заудинскому лесничеству обнаружили якобы черных лесорубов. Им предъявлено обвинение по статьям «мелкое хищение» или «кража», пишет издание Ura.ru.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, по которому россиянам разрешается заготавливать лесной валежник. До этого момента это считалось незаконной заготовкой древесины. По мнению авторов закона, нововведение снизит риск лесных пожаров и значительно улучшит состояние лесов.