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Жителя Бурятии обвинили в краже валежника

14:23 7.02.2019
Фото с сайта vesti22.tv

Жителя Бурятии оштрафовали за кражу валежника. Инцидент произошел 1 февраля, однако о нем стало известно только 6 февраля благодаря появившимся роликам в Youtube, на которых видно как мужчине выписывают штраф.

«Я не рубил, я собирал же!» — удивляется мужчина, которого сотрудник лесхоза назвал черным лесорубом. «А если собирал, то статья „кража“. Это уголовная статья», — ответил инспектор

Обвиненный в краже валежника мужчина попытался сослаться на закон, который разрешает собирать валежник. «Не можете вы где попало ходить и собрать, и увезти», — не согласился инспектор.

По данным бурятского телеканала «АТВ», инцидент произошел, когда госинспекторы агентства лесного хозяйства Бурятии в ходе рейда по Заудинскому лесничеству обнаружили якобы черных лесорубов. Им предъявлено обвинение по статьям «мелкое хищение» или «кража», пишет издание Ura.ru.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, по которому россиянам разрешается заготавливать лесной валежник. До этого момента это считалось незаконной заготовкой древесины. По мнению авторов закона, нововведение снизит риск лесных пожаров и значительно улучшит состояние лесов.

Темы: Правоохранительные органы в России, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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07.02.2019, 21:06
Гость: gvozd

хе хе...
а конституция утверждает что все ресурсы принадлежат народу рф.
видимо какому то особому народу, не каждому..
07.02.2019, 20:05
Гость: Гость

Одни могут пристрелить ,другие хлебного места лишить.
07.02.2019, 20:03
Гость: Н.А. Некрасов

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди — не будет!
«Вот приедет барин — барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», — думает старушка.
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