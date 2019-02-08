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Рогозин объявил о сборке первого двигателя для ракеты «Союз‐5»

13:51 8.02.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») уже собран в химкинском НПО «Энергомаш». Об этом в своем Twitter написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, теперь двигатель готовят к огневым испытаниям. По мощности собранному двигателю нет равных в мире, подчеркнул Рогозин.

РД-171МВ был разработан на базе мощнейшего жидкостного двигателя РД-170, различные модификации которого применялись в советской сверхтяжелой ракете «Энергия» и российско-украинских ракетах семейства «Зенит». При создании РД-171МВ впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство.

Отмечается, что новый двигатель собирают исключительно из российских систем управления и регулирования. По предварительным оценкам, модернизация двигателей для ракеты «Союз-5» потребует около семи миллиардов рублей. Первый летный комплект РД-171МВ планируется поставить в 2021 году.

Ракету среднего класса «Союз-5» создает ракетно-космическая корпорация «Энергия», Роскосмос ранее утвердил ее эскизный проект.

Темы: Дмитрий Рогозин, Космическая промышленность
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Комментарии читателей
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08.02.2019, 18:32
Гость: Гость

Если включать стрельбу из рогатки, то будет еще больше. Так как настоящих запусков мало,то "умный" Рогозин включает сюда все запуски, т.е. даже испытательные (даже бросковые на 500 м) ! Врет "голубой" воришка, как всегда !
08.02.2019, 18:28
Гость: Влад 33

Не бывает дыма, без огня! Если уже "обозначили", значит - "доводят уже до ума".. Вот только у нас в КМ, на форумах, почему-то господин Рогозин не отчитывался и не докладывал о ходе работ.. .. И, как вижу - зря, так как "зашипели Доброжелатели"..
Травить Рогозина - не нужно. Есть недостатки, но о них мы и так уже наслышены..
08.02.2019, 17:49
Гость: Крутой

Супер! Вот так жили советские люди, они РАБОТАЛИ, а не балаболили с утра до вечера, и поэтому были конкретные результаты, снижение цен, появление в магазинах новых товаров, обеспечение народа жильём. Народным хозяйством руководили СПЕЦИАЛИСТЫ, а не пиарщики вроде Рогозина.
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