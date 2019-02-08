Рогозин объявил о сборке первого двигателя для ракеты «Союз‐5»

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Первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») уже собран в химкинском НПО «Энергомаш». Об этом в своем Twitter написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, теперь двигатель готовят к огневым испытаниям. По мощности собранному двигателю нет равных в мире, подчеркнул Рогозин.

РД-171МВ был разработан на базе мощнейшего жидкостного двигателя РД-170, различные модификации которого применялись в советской сверхтяжелой ракете «Энергия» и российско-украинских ракетах семейства «Зенит». При создании РД-171МВ впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство.

Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире pic.twitter.com/YN5KrBn0iy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 февраля 2019 г.

Отмечается, что новый двигатель собирают исключительно из российских систем управления и регулирования. По предварительным оценкам, модернизация двигателей для ракеты «Союз-5» потребует около семи миллиардов рублей. Первый летный комплект РД-171МВ планируется поставить в 2021 году.

Ракету среднего класса «Союз-5» создает ракетно-космическая корпорация «Энергия», Роскосмос ранее утвердил ее эскизный проект.