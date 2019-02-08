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Москвичи вышли на акцию протеста против открытия «Ельцин-центра» в столице

14:31 8.02.2019
Фото с сайта nakanune.ru
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В Москве на Малой Никитской улице, 12 (возле будущего здания «Ельцин-центра»)  7 февраля прошла массовая встреча с депутатами Госдумы, на которой граждане высказали протест против открытия в Москве филиала «Ельцин-центра».

На акцию против «Ельцин-центра» в Москве собрались сторонники КПРФ, Левого Фронта, МосСовета, комсомола и других организаций. Граждане держали флаги и плакаты: «Имя Ельцина - позор России!», «Открывайте Ельцин-центр в аду!», «Долой "Ельцин-центр», даешь «Сталин-центр» и другие.

По итогам акции в федеральные и региональные органы власти будут направлены требования отменить решение об открытии филиала «Ельцин-центра» в Москве, сообщает «СвободнаяПресса».

Депутат Валерий Рашкин заявил, «С фамилией Ельцина связан развал великой державы СССР… С фамилией Ельцина связан развал экономики СССР и РФ, колоссальная коррупция, разворовывание, растаскивание, мздоимство, которое наступило в эру лихих 1990-х, колоссальное уменьшение численности населения России».

В настоящее время Управление делами президента РФ проводит на Малой Никитской улице реконструкцию усадьбы Долгоруковых-Бобринских, где будет создан филиал фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина». Дата окончания работ - конец 2019 года. 

Данная усадьба являлась одним из лучших образцов сохранившихся усадеб высшего дворянства. До так называемой реставрации в ней полностью сохранялись лестницы, колонны, лепнина, арочные ниши и вся внутренняя планировка здания. В ходе «приспособления» исторического здания под «Ельцин-центр» многое из этого было уничтожено.

«Накануне.ру» отмечает, что правительство выбивает из населения последние деньги за счет повышения НДС, пенсионного возраста и новых налогов, говоря, что денег нет, но тут же находит средства для строительства музеев имени одного из самых непопулярных руководителей страны. По официальным заявлениям, 7 млрд бюджетных денег ушло на екатеринбургский музей и теперь еще около 1,35 млрд руб. на московский. Содержание обходится в 150 млн руб. ежегодно.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Борис Ельцин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.02.2019, 18:37
Гость: а как же!

Столько дерьма скопилось-чистить эти авгиевы конюшни не перечистить.
08.02.2019, 18:09
Гость: Государства губят предатели и воры

Кто же их рождает?
Может китайцы? Или инопланетяне?
08.02.2019, 18:09
Гость: Дык это

Властные жулики не могут жить без памятника жулику. Им мало хайпа в процессе жульничества.
Все комментарии (46)
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