Медведев подписал распоряжение по переселению в Ингушетию соотечественников, проживающих за рубежом

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Кроме того, правительство РФ утвердило программу Тверской области на 2019-2024 годы по содействию добровольному переселению соотечественников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение по переселению в Ингушетию соотечественников, которые проживают за рубежом.

Дмитрий Медведев. Фото с сайта government.ru

"Согласовать проект подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Ингушетия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы" государственной программы республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.

Согласно справке к распоряжению, реализация данной программы позволит привлечь в Ингушетию квалифицированных специалистов и ученых, занимающихся научными и технологическими проблемами, для развития экономики региона. Отмечается, что программа позволит привлечь в регион до 2021 года 150 соотечественников.

Кроме того, правительство РФ утвердило программу Тверской области на 2019-2024 годы по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, по которой планируется привлечь около 7 тысяч квалифицированных специалистов. Соответствующее распоряжение также размещено на сайте кабмина.

"Программой предусматривается переселение соотечественников - квалифицированных специалистов и рабочих по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда Тверской области. Реализация программы позволит привлечь в Тверскую область до 2024 года около 7 тыс. соотечественников", - говорится в пояснительной записке к документу. Одобренный проект является подпрограммой в рамках региональной программы "Содействие занятости населения Тверской области".

В конце октября президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики РФ до 2025 года, которая, по его словам, "направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа и на создание четких правил въезда и получения право на проживание, работу, на приобретение российского гражданства".

А 18 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в закон "О гражданстве РФ", наделяющие президента России правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования и позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой". Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это позволит поддержать в первую очередь жителей России, живущих на Украине.

Интересно, что в конце года Тверская область попала в число областей, где показатели смертности существенно выше среднероссийских. Максимальный вклад в уровень смертности дают болезни системы кровообращения и онкологические заболевания.

Вице-премьер Татьяна Голикова, обратившая внимание на уровень смертности, пообещала, что до более качественного медицинского обслуживания россиянам нужно прожить еще несколько лет, после чего в отношении медиков введут систему административных наказаний. По мнению чиновников, это приведет к улучшению ситуации с медобслуживанием населения.