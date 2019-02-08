Север красной ветки метро Москвы закроют до 24 февраля

15:20

Московский метрополитен закроет сразу пять станций на севере Сокольнической линии. Ограничения будут действовать с 16 по 24 февраля. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

В течение недели для пассажиров будут недоступны станции: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке будут курсировать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля, в 05:30 утра.

«Для проезда пассажиров будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ, автобусы которого будут курсировать каждую минуту», — говорится в пресс-релизе.

В перевозках планируется задействовать более 230 автобусов. Также на 50% будут сокращены интервалы движения трамваев № 13. Проезд на них во время закрытия участка Сокольнической линии будет бесплатным. При этом, по информации «Московского комсомольца», запускать дополнительный общественный транспорт от «Бульвара Рокоссовского» не планируется, так как рядом находится одноименная станция МЦК.

Отмечается, что станции будут закрыты для строительства Большой кольцевой линии метро по просьбе Департамента строительства Москвы.