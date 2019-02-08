Чубайс пожелал Квачкову счастливой старости

09:50

Бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, который вышел на свободу по причине декриминализации 282-й статьи, можно пожелать лишь счастливой старости, написал на своей странице в Facebook глава «Роснано» Анатолий Чубайс, в покушении на которого подозревали Квачкова.

«Журналисты засыпают вопросами: что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», — заявил Чубайс.

Квачков был досрочно освобожден решением суда в Мордовии из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме. Экс-полковник ГРУ выйдет на свободу 19 февраля.

В 2005 году бывшего полковника ГРУ задержали по подозрению в подготовке покушения на Анатолия Чубайса. Его отпустили на свободу — суд присяжных счел неубедительными доказательства вины Квачкова.

Однако его снова задержали и осудили за призыв к насильственному свержению государственного строя и пропаганду терроризма. В 2017 году Владимира Квачкова осудили за возбуждение ненависти после его видеобращения из мордовской колонии.