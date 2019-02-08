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Чубайс пожелал Квачкову счастливой старости

09:50 8.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, который вышел на свободу по причине декриминализации 282-й статьи, можно пожелать лишь счастливой старости, написал на своей странице в Facebook глава «Роснано» Анатолий Чубайс, в покушении на которого подозревали Квачкова.

«Журналисты засыпают вопросами: что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», — заявил Чубайс.

Квачков был досрочно освобожден решением суда в Мордовии из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме. Экс-полковник ГРУ выйдет на свободу 19 февраля.

В 2005 году бывшего полковника ГРУ задержали по подозрению в подготовке покушения на Анатолия Чубайса. Его отпустили на свободу — суд присяжных счел неубедительными доказательства вины Квачкова.

Однако его снова задержали и осудили за призыв к насильственному свержению государственного строя и пропаганду терроризма. В 2017 году Владимира Квачкова осудили за возбуждение ненависти после его видеобращения из мордовской колонии.

Темы: Общественно-политическая жизнь в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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08.02.2019, 16:16
Гость: Отец

Петров, я ваших мудрствований со словом-кстати-абсолютно не понял!
Кстати, по-моему, форум-совсем не место для ваших филологических изысков.
08.02.2019, 16:06
Гость: Бтр

Не в наших с вами руках его судьба, к сожалению.Не поставлен еще тот фонарь, про который говорите.
08.02.2019, 15:59
Гость: благородство

Чубайс наглый и бессовестный,а какое благородство к квачкову проявил,прямо по христиански.
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