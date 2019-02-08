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Россияне стали в 3,5 раза чаще болеть корью

11:45 8.02.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Число заболевших корью за два прошедших зимних месяца увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным организации, за декабрь и январь корью заболели 2538 человек. Год назад было зафиксировано 725 инфицированных.

Ранее московское управление Роспотребнадзора заявило, что корь — остро-инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. При контакте с больным не вакцинированные люди обязательно заразятся.

Инфицированный опасен для окружающих в течение 7-10 дней. Важно знать, что корь распространяется в воздухе на большие расстояния.

Признаки того, что человек заболел корью: высокая температура, головная боль, слабость, потеря аппетита, кашель, насморк, покраснение или отек горла, увеличение лимфоузлов. При возникновении данных симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

Темы: Россия, Здоровье, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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08.02.2019, 17:05
Гость: Гость

Только если у вас СПИД.
08.02.2019, 15:26
Гость: такс

Не смотря на прививку вы можете заболеть
08.02.2019, 14:16
Гость: Carlos

Увы, дебилы множатся (не читали басню про непривитого от желтухи бегемота в детстве), казалось бы, это их личные проблемы - хочет человек получить премию Дарвина, его дело..
НО! Увеличивается число болеющих, за счёт этих придурков, и это - только аванс. Ни одна вакцина 100% гарантии не даёт, это не полис Ллойда. Соответственно, увеличивается вероятность контакта привитых с больными, дальше - есть шанс, что пробьёт прививку, с разннобразными вытекающими - от протекания болезни в лёгкой форме, до любой другой.
Поэтому - гонять невакцинирующихся тряпками мокрыми и грязными, а границы с неблагополучными - закрывать.
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