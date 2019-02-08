Россияне стали в 3,5 раза чаще болеть корью

11:45

Число заболевших корью за два прошедших зимних месяца увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным организации, за декабрь и январь корью заболели 2538 человек. Год назад было зафиксировано 725 инфицированных.

Ранее московское управление Роспотребнадзора заявило, что корь — остро-инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. При контакте с больным не вакцинированные люди обязательно заразятся.

Инфицированный опасен для окружающих в течение 7-10 дней. Важно знать, что корь распространяется в воздухе на большие расстояния.

Признаки того, что человек заболел корью: высокая температура, головная боль, слабость, потеря аппетита, кашель, насморк, покраснение или отек горла, увеличение лимфоузлов. При возникновении данных симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.