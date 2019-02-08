Почему государственные СМИ так быстро утрачивают доверие граждан России

Попытки изображать стабильность уже не работают. Нужны реальные перемены в стране, в том числе и в работе СМИ



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По последним исследованиям ФОМ (ноябрь 2018 г. и январь 2019 г.), граждане России все меньше доверяют государственным СМИ. Уровень доверия к ним с апреля 2015 по ноябрь 2018 снизился с 70% до 47%. А уровень доверия телевизионным СМИ снизился с 63 % до 36% за период с апреля 2015 г. по январь 2019 г.

Здесь речь также идет в первую очередь о государственных телевизионных СМИ, так как именно у них самый большой охват аудитории (особенно, «Первый канал», «Россия 1», «НТВ»).

За прошедший год резко упало доверие к двум главным государственным телеканалам: с 46% до 37% - для «Первого канала», с 40% до 33% - для телеканала «Россия 1».

Понятно, что такое падение связано, в том числе, с неконструктивным и однобоким освещением пенсионной реформы. Но падение доверия идет уже несколько лет, так что проблема носит системный характер.

В исследованиях ФОМ речь идет о доверии информационным сообщениям, но проблема шире. Население все больше недовольно и развлекательным наполнением государственных телеканалов.

В частности, в 2017 г. быстро набрала популярность петиция о необходимости кардинально сменить формат новогоднего эфира на «Первом канале». В 2018 г. проявилась волна недовольства «бытовыми» ток-шоу, переходящими границы дозволенного, где гонорары некоторых участников превосходят все разумные рамки.

Ясно, что население перестает терпеть сложившуюся ситуацию. При этом государственные СМИ продолжают работать по старым шаблонам. И вместо решения накопившихся проблем только усугубляют их.

Таким образом в тот момент, когда требуется сплочение населения на фоне сильнейших внешних и внутренних вызовов, один из главных инструментов сплочения теряет поддержку граждан.

Это происходит из-за перенасыщения политических ток-шоу внешней повесткой в ущерб внутренней, официозной формы подачи новостей и «примитивизации» многих программ, когда телевизионное время расходуется на нечто крайне низкого культурного уровня, что не соответствует статусу основных федеральных каналов.

Какие главные проблемы можно выделить?

1) Акцент на развлекательных шоу в стиле Малахова все более примитивного свойства. На таких шоу поднимаются наиболее скандальные темы, прицел делается на обсуждение всех нелицеприятных сторон частной и семейной жизни выбранных «звезд».

Видимо, принцип следующий: чем больше откровенной «чернухи» в шоу, тем лучше. Для главных телеканалов страны это выглядит абсолютно ненормальным. Косвенно такая ситуация ведет к росту уровня агрессии в обществе, падению традиционных ценностей, росту привлекательности деструктивных молодежных субкультур и т.д.

2) Перенасыщение общественно-политических шоу внешнеполитической тематикой. Проблема такова, что у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что помимо внешнеполитических затруднений внутренних проблем у страны нет. Но надо понимать, что переизбыток внешних тем только озлобляет людей, так как они это воспринимают однозначно: таким образом их пытаются отвлечь от экономических и социальных проблем.

3) Освещение новостей в официально-государственном ключе. Если для международных проблем это нормально, то для внутренних ненормально и напоминает новостные сюжеты ЦТ СССР. При этом стиль ЦТ СССР здесь парадоксальным образом соседствует с чрезмерной коммерциализацией государственных СМИ и работой «на рейтинги».

Можно сказать, что сейчас значительная часть нашего телевидения сочетает худшие проявления СМИ при капиталистической и командной системах: чрезмерная коммерциализация с одной стороны и чрезмерная бюрократизация - с другой.

С одной стороны, руководители телеканалов говорят о том, что они работают на рейтинг. При этом забывая о том, что чрезмерно ориентируясь на рейтинг, добиваются удара по репутации государственных каналов и государства в целом. При этом покупаются иностранные телевизионные шоу, отсутствуют креатив и инициатива при создании своих проектов.

С другой стороны, многое делается на основании старых шаблонов, даже когда эти шаблоны не работают или работают во вред. Это доведение развлекательных «бытовых шоу» до примитивного уровня, обсуждение на общественно-политических шоу одних и тех же внешнеполитических тем, освещение затрагивающих благосостояние граждан действий правительства в чересчур положительном стиле, доходящем до карикатуры.

Как следствие, государственные телеканалы (особенно те, что называют себя «первыми») перестают соответствовать заявляемому уровню и в определенных аспектах уподобляются «желтой прессе».

Почему так происходит?

1) На государственном уровне попытка показать, что ситуация в стране стабильная и ничего менять не нужно. Но здесь само общество ясно дает понять, что не верит изображаемой «стабильности» и требует перемен.

2) Попытка отвлечь от насущных социальных и экономических проблем и «затушевать» неэффективность управленцев во многих сферах. Это тоже не работает, так как граждане ощущают социальные и экономические проблемы на себе.

3) Попытка сохранить ситуацию, когда простые граждане не влияют на определение курса развития страны. Эта порочная практика отношения к гражданам страны как к своего рода «неразумным детям» уже принесла России немало бед.

Власть должна понимать, что количество критически настроенных граждан уже достигло такого уровня, при котором изображение «стабильности» будет работать только во вред. И будет восприниматься гражданами как желание замаскировать проблемы вместо того, чтобы их открыто признать.

Но признав проблемы, власть следующим действием должна призвать общество к помощи в их решении, так как метод решения проблем с помощью «властной вертикали» уже почти не работает, особенно в области экономики.

Что делать?

В первую очередь должно быть вмешательство государства, так как именно государственная власть в значительной степени ответственна за сложившееся положение через попустительство излишней коммерциализацией с одной стороны (увлечение рейтингами) и влияние на редакторскую политику с другой стороны (новостные программы и политические ток-шоу).

И опора должна быть сделана на интересы и пожелания граждан, так как в первую очередь граждане имеют право определять направление развития государственных телеканалов.

Таким образом, если государство хочет избежать окончательного падения доверия к государственным СМИ (а с этим связано и падение доверия к самому государству) и восприятия их как «желтые СМИ» и «пропагандистские СМИ», нужны системные меры:

1) Избавление от развлекательных программ в стиле «чернухи». Для этого могут быть созданы полностью коммерческие каналы, условно говоря на 101 и 102 кнопке (чтобы 1-я и 2-я кнопка не ассоциировались с «примитивными» передачами).

Акцент должен быть сделан на повышении культурного уровня населения, а не на его снижении, на защите общественных ценностей, а не их дискредитации.

2) Новостные сюжеты должны подаваться не в аспекте освещения только официальной позиции власти, а должны быть представлены разные точки зрения с опорой на мнение граждан. Здесь примером может служить российский же телеканал RT, достаточно объективно освещающий ситуацию в других странах для аудиторий этих стран.

3) Политические шоу должны быть переориентированы с акцента на внешней политике на внутреннюю политику. Так, чтобы внутриполитические темы занимали хотя бы 50% эфирного времени этих ток-шоу.

Во внутриполитических ток-шоу должна быть запущена дискуссия о ключевых направлениях развития страны. В частности, одна из главных проблем страны – экономическая политика.

Сейчас вся экономическая политика отдана на откуп очень узкому кругу последователей неолиберальной догмы. При этом экономические результаты последних лет неудовлетворительные. Прогнозы на ближайшие годы тоже неудовлетворительные. В возможность «прорыва» при текущей экономической политике почти никто уже не верит.

Таким образом, должны быть привлечены общественные силы к обсуждению экономической политики. И ставка должна быть сделана на тех, кто с одной стороны знает проблемы экономики на собственном опыте (в первую очередь, представители малого и среднего бизнеса), а с другой стороны на тех, у кого есть понимание как обеспечить рост экономики (экономисты, проводящие реальные исследования российской экономики, а не просто следующие неолиберальной догме).

Общественные силы должны быть привлечены и к обсуждению других важнейших проблем страны: трудовой и кадровой политики, социальной политики, здравоохранения, экологической политики, проблемы сбережения природных ресурсов и т.д.

Выводы

Сегодня Россия во многом повторяет порочную практику отношения государства к СМИ начала XX века, когда официозные СМИ освещали только одну точку зрения – точку зрения власти в противовес мнению общества и народа. А пресса «чего изволите?» (выражение Сергея Витте) за щедрую оплату государства готова была отстаивать любые позиции, в том числе крайние черносотенные.

Но такая государственная политика не привела ни к чему другому, как к полному падению доверия к официозной прессе и стала одной из причин революции 1917 г.

Сейчас ситуация может пойти по тому же пути. Ведь люди и так узнают альтернативную точку зрения из Интернета и у блогеров, не контролируемых государством. Но при этом доверие к государственным СМИ будет окончательно подорвано. Тем более, из новостных сайтов, блогов и социальных сетей информацию узнают уже 63 % населения (против 71 % у телевидения), а у людей молодого и среднего возраста эта доля уже превышает долю телевидения. К тому же, надо учитывать, что люди ощущают реальное положение вещей в экономике и социальной сфере на себе. Так что в определенных аспектах СМИ гражданам просто не нужны.

Поэтому было бы правильным отойти от старых неработающих шаблонов и на уровне главных телеканалов страны инициировать пересмотр новостной и развлекательной политики в соответствии с интересами и пожеланиями граждан. Это было бы единственно правильной стратегией: впервые действовать с опережением, а не «бежать за уходящим поездом». Но для этого недостаточно желания одних руководителей СМИ. Для этого должно быть принято политическое решение. Власть должна стать более открытой для общества, все важные решения принимать с учетом интересов и мнения общества. Но есть большие сомнения, что у власти хватит гибкости для этого на фоне «головокружения от успехов» 2018 года.