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«Новая» дала заднюю и пошла на мировую с Якуниным

15:37 8.02.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов

Сегодня в Басманном суде Москвы прошло слушание по иску сына экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрея против «Новой газеты». Стороны пошли на мировое соглашение. «Новая» обязана в трёхдневный срок удалить материалы, порочащие честь и достоинство Якунина.

Редакция издания обязана выпустить опровержение статьи «Особо важное убийство». В ней журналист Ирек Муртазин рассказывал об уголовных делах умершего следователя Евгении Шишкиной.

Парламентарий Евгений Фёдоров не раз отмечал, что «Новая» использует вбросы и фейки. Материалы издания часто содержат откровенный подлог и подтасовку фактов. Сотрудники издания полностью некомпетентны. Фёдоров отмечает, что подобные издания используют лазейку в законе. Призвать нечестное СМИ к ответу можно только через суд, но не всегда у потерпевших для этого есть силы и возможности.

Эксперт отмечает, что большая часть материалов «Новой газеты» оторвана от реальности. По всей видимости, это следствие специфической кадровой политики издания, набирающих вместо настоящих журналистов создателей фейков, опускающих газету до какого-то бульварного уровня.

Иск Якунина к «Новой газете» рассматривался с декабря прошлого года. Причиной послужила статья журналиста Муртазина, где он выдвигал разнообразные «предположения» относительно смерти следователя Шишкиной и пытался связать её гибель с Якуниным и РЖД. Толчком же для фантазий Муртазина послужил вброс ФБК о коррупции при продаже железнодорожных билетов.
 

Темы: Судебная система в России
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Комментарии читателей
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08.02.2019, 15:58
Гость: неравнодушная

...можно сказать, судя по уровню жизни простых людей, депутаты ЕР в лице Федорова тоже некомпетентны в своей деятельности....у себя бревна в глазах не видят, а у чужих соринку увидели...
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