«Новая» дала заднюю и пошла на мировую с Якуниным

15:37

Сегодня в Басманном суде Москвы прошло слушание по иску сына экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрея против «Новой газеты». Стороны пошли на мировое соглашение. «Новая» обязана в трёхдневный срок удалить материалы, порочащие честь и достоинство Якунина.

Редакция издания обязана выпустить опровержение статьи «Особо важное убийство». В ней журналист Ирек Муртазин рассказывал об уголовных делах умершего следователя Евгении Шишкиной.

Парламентарий Евгений Фёдоров не раз отмечал, что «Новая» использует вбросы и фейки. Материалы издания часто содержат откровенный подлог и подтасовку фактов. Сотрудники издания полностью некомпетентны. Фёдоров отмечает, что подобные издания используют лазейку в законе. Призвать нечестное СМИ к ответу можно только через суд, но не всегда у потерпевших для этого есть силы и возможности.

Эксперт отмечает, что большая часть материалов «Новой газеты» оторвана от реальности. По всей видимости, это следствие специфической кадровой политики издания, набирающих вместо настоящих журналистов создателей фейков, опускающих газету до какого-то бульварного уровня.

Иск Якунина к «Новой газете» рассматривался с декабря прошлого года. Причиной послужила статья журналиста Муртазина, где он выдвигал разнообразные «предположения» относительно смерти следователя Шишкиной и пытался связать её гибель с Якуниным и РЖД. Толчком же для фантазий Муртазина послужил вброс ФБК о коррупции при продаже железнодорожных билетов.

