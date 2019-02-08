В Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу Путина

13:37

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в РФ государственной охраной, пишет "Интерфакс".

На вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется".

"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, пользуется ли Янукович охраной в России.

На уточняющий вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (Украинского) государства".

Пресс-секретарь не стал комментировать, какая именно структура - ФСО или какая-то иная - охраняет Януковича. "Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - отметил Песков.

Журналисты поинтересовались также юридическим статусом Януковича. На это Песков сказал, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти".

"Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится в РФ", - заметил Песков, добавив, что сейчас Янукович не является президентом Украины, и у него "нет никакого особого или специального статуса".