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В Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу Путина

13:37 8.02.2019
Виктор Янукович
Виктор Янукович. Фото 24smi.org
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в РФ государственной охраной, пишет "Интерфакс".

На вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется".

"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, пользуется ли Янукович охраной в России.

На уточняющий вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (Украинского) государства".

Пресс-секретарь не стал комментировать, какая именно структура - ФСО или какая-то иная - охраняет Януковича. "Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - отметил Песков.

Журналисты поинтересовались также юридическим статусом Януковича. На это Песков сказал, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти".

"Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится в РФ", - заметил Песков, добавив, что сейчас Янукович не является президентом Украины, и у него "нет никакого особого или специального статуса".

Темы: Россия, Виктор Янукович
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Комментарии читателей
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08.02.2019, 18:26
Гость: А

мы помним, как он в 2004 году наших Пу и Ме назвал на митинге так: "... и пусть там эти два московских к/озла не надеются ..."(цитата).
08.02.2019, 18:06
Гость: Скептик

Виктор Янукович пользуется в РФ государственной охраной.
С каких таких заслуг?
Мне индексацию пенсии за 16 год заныкали,и мне этих денег жаль.
А этого и кормят, и холят, и охраняют.
И что будет?
08.02.2019, 16:32
Гость: Время Ч.

Да кому эта тряпка нужна?
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