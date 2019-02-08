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Названа дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию

12:47 8.02.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 20 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента ранее отмечал, что сейчас глава государства активно готовится к выступлению.

Песков также опроверг информацию СМИ о том, что обращение к парламенту может быть приурочено к годовщине присоединения Крыма — 18 марта.

Глава государства обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз. Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства — четыре раза.

Темы: Государственная Дума РФ, Совет Федерации ФС РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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08.02.2019, 18:02
Гость: Скептик

А зачем?
Опять бабло спишут на ля-ля.
08.02.2019, 17:33
Гость: Ник16

"Я давно не смотрю и не слушаю выступления гаранта.."
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Я не только не смотрю, а как увижу в зомбоящике гаранта мгновенно переключаюсь на другую программу. Чаще всего на "Живую планету" где можно узнать что-то новое и нервишки успокоить. Гарант стал напрягать своим однообразием.
08.02.2019, 16:09
Гость: Путник

Но-но!!! Не подсказывать!
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