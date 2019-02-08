Названа дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию

12:47

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 20 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента ранее отмечал, что сейчас глава государства активно готовится к выступлению.

Песков также опроверг информацию СМИ о том, что обращение к парламенту может быть приурочено к годовщине присоединения Крыма — 18 марта.

Глава государства обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз. Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства — четыре раза.