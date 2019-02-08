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Путин уволил девять генералов силовых ведомств

17:42 8.02.2019
Владимир Путин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин отправил в отставку девять генералов силовых ведомств.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

От должностей освобождены генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов, занимавший пост заместителя министра внутренних дел Татарстана; генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко, служивший в МЧС; генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, которая была старшим помощником председателя Следственного комитета (СК); генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов, замначальника красноярского главка МВД; генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев, возглавлявший управление ФСИН по Кировской области; генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, руководивший управлением СК по Татарстану; генерал-полковники внутренней службы Игорь Одер и Игорь Панин (оба из МЧС); генерал-майор полиции Сергей Солопов, начальник антикоррупционного управления московского главка МВД.

Этим же указом были произведены несколько назначений. Президент назначил генерал-майора полиции Олега Ильиных на должность начальника главного управления МВД по противодействию с экстремизмом, а генерал-лейтенанта Сергея Умнова, руководившего петербургским главком МВД, сделал помощником министра внутренних дел. На такой же пост назначена полковник полиции, официальный представитель МВД Ирина Волк.

Изменения также затронули СК, МЧС и прокуратуру.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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08.02.2019, 23:32
Гость: Вот где собака зарыта!

Если такие, как дуэлянт (главкосмос, табуреткин и др.) крепко сидят в своих креслах, то уволил он, походу, честных и неподкупных, чтоб не мешали страну разваливать!
08.02.2019, 22:29
Гость: Можно и спасти,

реально Сталин подчистил 5-ю колонну в 1937м. Оказалось очень кстати. Но знаешь ли ты, сколько невиновных попало в тюрьмы? И самое главное -готов ли ты вместе с друзьями и родными разделить такую судьбу?
08.02.2019, 22:28
Гость: Макар

Так действуй, чего медлишь...
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