Герман Греф получил к юбилею орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

20:05

Глава Сбербанка Герман Греф награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, пишет "Интерфакс".

Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Грефу 8 февраля исполняется 55 лет. Как говорится в указе, орден вручается за "значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу".

Всего этой наградой за 25 лет ее существования награждено менее 300 человек.

Греф возглавил Сбербанк в 2007 году, до этого был министром экономического развития и торговли.