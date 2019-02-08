Герман Греф получил к юбилею орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
Глава Сбербанка Герман Греф награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, пишет "Интерфакс".
Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Грефу 8 февраля исполняется 55 лет. Как говорится в указе, орден вручается за "значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу".
Всего этой наградой за 25 лет ее существования награждено менее 300 человек.
Греф возглавил Сбербанк в 2007 году, до этого был министром экономического развития и торговли.