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Герман Греф получил к юбилею орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

20:05 8.02.2019
Герман Греф
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Сбербанка Герман Греф награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, пишет "Интерфакс".

Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Грефу 8 февраля исполняется 55 лет. Как говорится в указе, орден вручается за "значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу".

Всего этой наградой за 25 лет ее существования награждено менее 300 человек.

Греф возглавил Сбербанк в 2007 году, до этого был министром экономического развития и торговли.

Темы: Награды и премии в России, Сбербанк, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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09.02.2019, 01:56
Гость: проф. Преображенский

А мне?
Денежным эквивалентом персоналку
)))))))))))))))))
09.02.2019, 01:45
Гость: Время Ч.

Ну так на медали не написано какое именно отечество, может американское, так что пускай носит. Хотя лучше орден Сутулова, с закруткой на спине.
09.02.2019, 01:22
Гость: Патриот Золотой Федерации

Всё правильно. Заслужил. Не каждый так сможет.
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