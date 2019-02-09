На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей в поселки

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Режим ЧС введен с 9 февраля на архипелаге Новая Земля, входящем в состав Архангельской области, из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов.

Решение было принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности.

Замглавы администрации муниципалитета Новая Земля Александр Минаев рассказал, что с декабря 2018 года по февраль 2019 года отмечается большое скопление животных рядом с населенными пунктами. Рядом с поселком Белушья Губа находятся 52 белых медведя. У диких животных наблюдается агрессивное поведение - они нападают на жителей и заходят в помещения. Постоянно на территории поселка отмечается наличие от шести до 10 особей, пишет ТАСС.

В докладе Минаева говорится о том, что население и руководство школ и детсадов требует обеспечить условия, безопасные для проживания. Люди боятся выйти из дома, родители с опасениями отпускают своих детей на улицу, привычный ритм жизни нарушен.

Для того чтобы обеспечить безопасность для местных жителей, устанавливаются ограждения рядом с детскими садами. Организована доставка детей, военнослужащих и работников на специальном транспорте; вся территория всегда патрулируется.

Тем не менее, администрация муниципалитета сообщает, что все эти шаги пока ни к чему не приводят. Животные не будут давать реакцию на попытки отогнать их патрульными автомобилями и собаками, на свето-шумовые сигналы, потому что не чувствуют в этом опасности.