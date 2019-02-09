Врио губернатора Петербурга вышел с лопатой на расчистку улиц от снега

17:28

В субботу, 9 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе со своими подчиненными вышел на уборку городских улиц.

Решение о проведении субботника с участием сотрудников комитетов городской администрации и подведомственных учреждений было принято после сильных снегопадов и жалоб горожан на плохую уборку, пишут "Вести"

Сам градоначальник боролся с последствиями непогоды в Петроградском районе города в компании с вице-губернатором Владимиром Кирилловым и главой района Иваном Громовым.