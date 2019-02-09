]]> ]]>
Главная В России Новости

Врио губернатора Петербурга вышел с лопатой на расчистку улиц от снега

17:28 9.02.2019
Стоп-кадр из видео

В субботу, 9 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе со своими подчиненными вышел на уборку городских улиц. 

Решение о проведении субботника с участием сотрудников комитетов городской администрации и подведомственных учреждений было принято после сильных снегопадов и жалоб горожан на плохую уборку, пишут "Вести"

Сам градоначальник боролся с последствиями непогоды в Петроградском районе города в компании с вице-губернатором Владимиром Кирилловым и главой района Иваном Громовым.

Темы: Санкт-Петербург, Обильные снегопады и их последствия, Правительство Санкт-Петербурга
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.02.2019, 01:39
Гость: Да

очень популярна эта поговорка у "плечевых".
10.02.2019, 00:05
Гость: Влад 33

Пусть почистят снег у кремля, может и МИДовцы подтянутся и думцы..? А там... Пойдёт "волна" такой работы и по регионам! А я все думаю, что они наверняка в буквальном смысле поняли ВВП, когда он сказал, что стране нужнО ускорение!))
Нигде в мире я такого не встречал (руководители такого ранга выходят чистить улицы.. ?) .. А говорили же - "Лучше иметь в руках большой портфель, чем маленькую лопату"!..
Наверное это - Судьба их ведёт.., не иначе.. (((
09.02.2019, 23:41
Гость: Не-е

Этому засидевшемуся в кремлёвских запасниках предпенсинеру минимум два гектара утром и вечером, чтоб дурные мысли о корыте в голову не пёрли.
Все комментарии (25)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.