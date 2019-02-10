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Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году

22:23 10.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году, а затем такие полеты планируется сделать ежегодными, говорится в документе головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.

В пояснении указывается, что экипаж первой экспедиции должен будет отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН", сообщает РИА Новости.

В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".

Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы.

На 2034 год намечено начало, а на 2035-й — продолжение строительства лунной базы.

Каждая экспедиция получила кодовое название — от М1 до М5. Их предполагается проводить за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты — одна выведет на орбиту пилотируемый корабль, вторая — взлетно-посадочный комплекс для высадки и последующего старта с Луны, а также другое оборудование.

Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах — соответственно, с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.

Темы: Космические исследования и открытия, Роскосмос
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.02.2019, 22:39
Гость: Сразу видно

отставание россии от США на примерно - 100 лет..Американцы на Луне были еще в прошлом веке..
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