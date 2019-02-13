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Глава Минтруда рассказал о демографических успехах России

14:45 13.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Темпы снижения рождаемости в России в 2018 году уменьшились в два раза. Об этом в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи сказал глава Минтруда Максим Топилин, его цитирует «Интерфакс».

«Если мы посмотрим на темпы снижения рождаемости, то в 2017 году это почти 11%, а в 2018 это 4,6%», — сказал министр.

По предварительным данным, в 2018 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,597 ребенка на женщину детородного возраста. Топилин в то же время предупредил, что эта цифра еще будет уточняться, потому что в декабре темпы рождаемости становятся меньше.

Как отметил Топилин, несмотря на то, что абсолютное количество новорожденных снижается, суммарный коэффициент рождаемости должен продолжить расти.

Министр напомнил, что меры, принятые в 2000-х годах, по поддержке рождаемости дали эффект, превзошедший ожидания правительства. Благодаря им удалось достигнуть коэффициента рождаемости в 1,77 на женщину репродуктивного возраста.

Согласно национальному проекту «Демография», к 2024 году суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 1,7 на одну женщину.

В декабре 2018 года сообщалось, что приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения. По итогам 2018 года впервые за десять лет численность населения России сокралась примерно на 80 тысяч человек.

Темы: Россия, Демографическая ситуация в России, Мисс Россия-2011
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Комментарии читателей
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13.02.2019, 20:38
Гость: Русфанат

Демографические успехи действительно есть: за последние двадцать лет уровень смертности заметно уменьшился, а уровень рождаемости несколько увеличился. Однако, учитывая, что сегодня мало способных рожать, а те кто может рожать - не хотят, ситуация в России, и прежде всего среди русских, приобрела оттенок трагизма.
ИДЕТ ЗАМЕНА РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ИНЫМ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ! При сохранении тенденции доля русских в структуре населения страны будет год от года падать и когда она упадет до уровня в СССР 1990 года (менее 50%) распад РФ станет об'ективно реальным.
Категорически необходимо увеличить рождаемость остающихся русских женщин! Категорически необходимо усилить репатриацию молодых русских в Россию!
Это - первостепенная задача российской власти. Это - государственная задача. Потому что если этого не будет сделано - задача сохранения российской государственности будет поставлена историей под большой вопрос.
13.02.2019, 20:32
Гость: Путник

Невероятные достижения! Мы стали вымирать медленнее!
13.02.2019, 19:02
Гость: Реплика

Суммарный коэффициент рождаемости - это среднее количество деторождений на одну женщину детородного возраста в России. Коэффициент 1,77 - очень небольшой, не позволяющий даже покрыть естественную убыль нашего населения. Подсчитано (лет двадцать назад), что для покрытия этой убыли необходим коэффициент 2,34 - т.е. чтобы население России не уменьшалось, при нашем уровне смертности необходимо, чтобы в среднем по России одна женщина рожала 2,34 ребенка за весь детородный период своей жизни. Абсолютное же число рожденных младенцев зависит не только от коэффициента, но ещё и от числа женщин способных рожать на сегодняшний день. А так, как число этих женщин по ряду демографических причин резко снизилось - уменьшилось и число новорожденных, несмотря на рост коэффициента рождаемости.
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