Глава Минтруда рассказал о демографических успехах России

14:45

Темпы снижения рождаемости в России в 2018 году уменьшились в два раза. Об этом в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи сказал глава Минтруда Максим Топилин, его цитирует «Интерфакс».

«Если мы посмотрим на темпы снижения рождаемости, то в 2017 году это почти 11%, а в 2018 это 4,6%», — сказал министр.

По предварительным данным, в 2018 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,597 ребенка на женщину детородного возраста. Топилин в то же время предупредил, что эта цифра еще будет уточняться, потому что в декабре темпы рождаемости становятся меньше.

Как отметил Топилин, несмотря на то, что абсолютное количество новорожденных снижается, суммарный коэффициент рождаемости должен продолжить расти.

Министр напомнил, что меры, принятые в 2000-х годах, по поддержке рождаемости дали эффект, превзошедший ожидания правительства. Благодаря им удалось достигнуть коэффициента рождаемости в 1,77 на женщину репродуктивного возраста.

Согласно национальному проекту «Демография», к 2024 году суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 1,7 на одну женщину.

В декабре 2018 года сообщалось, что приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения. По итогам 2018 года впервые за десять лет численность населения России сокралась примерно на 80 тысяч человек.