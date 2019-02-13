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СМИ сообщили об обысках в крупнейших агрохолдингах

15:13 13.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят выемку в крупных агропромышленных холдингах 13 регионов России. Об этом со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс».

По данным издания, обыски проходят в Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях, Мордовии, Москве и Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, это может быть связано с проверкой на уклонение от уплаты налогов, незаконное возмещение НДС, а также несоблюдение договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Среди предприятий, в которые пришли спецслужбы, ОАО «Волховский комбикормовый завод» и Синявинская птицефабрика, пишет 78.ru. В Челябинске проверяют ГК «Здоровая ферма» и ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Согласно Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, подписанной в прошлом году крупными экспортерами и производителями зерна, все участники рынка должны добросовестно нести налоговое бремя и исключить многоступенчатый процесс перепродажи продукции для уклонения от уплаты налогов.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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13.02.2019, 22:31
Гость: такс

Посмотрите ролик в сети как и с кем он пьёт за аграрное лоби А про налоги не смешите наши тапочки
13.02.2019, 21:27
Гость: ма

траву ищут
13.02.2019, 21:27
Гость: А ФСБ к налогам каким боком?

Так скоро аграриев и СВР с ГРУ трясти будет.
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