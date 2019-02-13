СМИ сообщили об обысках в крупнейших агрохолдингах

15:13

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят выемку в крупных агропромышленных холдингах 13 регионов России. Об этом со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс».

По данным издания, обыски проходят в Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях, Мордовии, Москве и Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, это может быть связано с проверкой на уклонение от уплаты налогов, незаконное возмещение НДС, а также несоблюдение договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Среди предприятий, в которые пришли спецслужбы, ОАО «Волховский комбикормовый завод» и Синявинская птицефабрика, пишет 78.ru. В Челябинске проверяют ГК «Здоровая ферма» и ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Согласно Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, подписанной в прошлом году крупными экспортерами и производителями зерна, все участники рынка должны добросовестно нести налоговое бремя и исключить многоступенчатый процесс перепродажи продукции для уклонения от уплаты налогов.