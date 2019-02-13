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Орешкин ответил, стоит ли ждать нового повышения пенсионного возраста

12:09 13.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В бюджетном прогнозе Минфина до 2036 года не предусмотрено дальнейшее повышение пенсионного возраста. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости».

«Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — сказал Орешкин.

По словам министра, во всех странах в краткосрочной перспективе такие решения, как повышение пенсионного возраста, воспринимаются негативно. Однако, как отметил Орешкин, уже сейчас понятно, что без этой реформы не получилось бы повысить размер пенсий на 7% с января. Так что оценить долгосрочный эффект реакции людей на реформу можно будет только через несколько лет.

Орешкин добавил, что Минфин еще несколько лет назад говорил о необходимости повышения пенсионного возраста. Он считает, что, если бы решение было принято раньше, процесс можно было бы сделать более плавным.

С 1 января в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Завершиться переходный период должен до 2028 года.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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13.02.2019, 20:15
Гость: Ник

А зря, надо еще повысить. Воровать с чего будут!? А как быть с лапшой, которую вешают нам с телевидения? Состоялась новая обчность людей в России- актерско-певческая агломерация по заполнению пустот провалов реального вещания. Ведь деньжата надо где-то брать для лапши от "интеллигенции"- вот и кинули пенсионеров. Теперь к депутатам от ПЕРдам примкнули и певческие развлекаловки- солидная группа получается, есть кому голосовать за власть против народа. Веселья хоть отбавляй, нам хлеба уже не дают, подают только зрелища. Время такое-зрелищно-созерцательно с привкусом спагетти от верховных правителей и их вассалов в богемских лицах.
13.02.2019, 18:31
Гость: Предпенсионер

Гореть вам в аду с вашей реформой!
13.02.2019, 17:21
Гость: Кот Мурр

Орешкин ответил, стоит ли ждать нового повышения пенсионного возраста.(С)
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Видимо ещё один КИДОК задумали!
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