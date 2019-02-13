Орешкин ответил, стоит ли ждать нового повышения пенсионного возраста

12:09

В бюджетном прогнозе Минфина до 2036 года не предусмотрено дальнейшее повышение пенсионного возраста. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости».

«Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — сказал Орешкин.

По словам министра, во всех странах в краткосрочной перспективе такие решения, как повышение пенсионного возраста, воспринимаются негативно. Однако, как отметил Орешкин, уже сейчас понятно, что без этой реформы не получилось бы повысить размер пенсий на 7% с января. Так что оценить долгосрочный эффект реакции людей на реформу можно будет только через несколько лет.

Орешкин добавил, что Минфин еще несколько лет назад говорил о необходимости повышения пенсионного возраста. Он считает, что, если бы решение было принято раньше, процесс можно было бы сделать более плавным.

С 1 января в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Завершиться переходный период должен до 2028 года.